"Ze středečního jednání s ministrem vyplynulo a při jednání bylo zdůrazněno, že všechna opatření jsou jen doporučená, a nikoliv povinná. Některá v naprosté většině škol vůbec nelze realizovat jako je teplá voda ve všech třídách, homogenita je naprosto neurčitá. Není také vyřešeno co s žákem, který nechce být testován a nechce nosit ochranu nosu a úst, už totiž nemá být automaticky omluven," řekl dnes ČTK ředitel Gymnázia Jakuba Škody v Přerově Jan Raška.

Poukázal přitom na to, že do září zbývá měsíc a lidé se teprve začínají vracet z Chorvatska a jiných destinací, takže opatření budou určitě do zahájení školního roku upřesňována. Podle něj je třeba apelovat především na rodiče a žáky, aby se co nejdřív naočkovali.

Homogenitu řeší i na Gymnáziu Šumperk, podle ředitele Milana Macečka by měla být dodržována, ale ne za cenu narušení regulérní výuky. "Na naší škole bude snadné homogenitu držet na nižším gymnáziu i ve velké části hodin výuky v prvních dvou ročnících střední školy. Ve třetím a čtvrtém ročníku toto doporučení až ve třetině vyučovaných hodin nebudeme respektovat, neboť by nebylo možné učit podle školního vzdělávacího programu volitelné předměty - hodiny, ve kterých si žáci napříč ročníkem volí semináře, aby se rozvíjeli v oborech svého zájmu a připravovali se na maturitu a studium VŠ," řekl.

Řada překážek

Řadu překážek řeší i ředitelé základních škol, například ředitel ZŠ Řezníčkova Olomouc Miloslav Palát vidí nevětší problém stále v nošení roušek, ale například i v zajištění samostatné třídy jako izolační místnosti, neboť na škole se ve všech místnostech učí. Problém je i tady s dodržením homogenity tříd, neboť škola má rozvrh dělený na mnoho skupin.

"Takže dokud to bude pouze doporučeno, chceme dodržet za zvýšených hygienických opatření dělení na skupiny. Samozřejmě neotevřeme zájmové vzdělávání, protože tam je setkávání dětí napříč ročníky největší. Zřejmě budeme omezit pronájmy tříd a tělocvičny, což zase omezí naše bídné finance na provoz školy," uvedl.

Podle Paláta by školy měly mít možnost normální výuky za dodržení zvýšené provozní hygieny. "Myslím, že výsledky testování před prázdninami mohly ukázat všem, komu jde o děti, že tady v této věkové skupině hrozí nebezpečí minimální. Souhlasil bych s jednorázovým kvalitním testováním začátkem září, aby se eliminovali nakažení z dovolených, ale pak bych hlídání zdraví nechal převážně na rodičích," dodal Palát.