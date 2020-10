ON-LINE: Pelhřimovsko jako nejvíc zasažený region? Hygienik: Není to tak hrozné

aktualizováno 29.9.2020 Aktualizujeme





Ministr zdravotnictví Roman Prymula dnes na jednání Rady pro zdravotní rizika představil svůj návrh na vyhlášení nouzového stavu. V Česku je aktuálně 33 466 pacientů nakažených koronavirem, v pondělí laboratoře odhalily 1287 nových případů. Za úterý pak zatím přibylo dalších 910 pozitivních testů. Do Česka dorazilo 960 dávek léku remdesivir, dalších tisíc by se do země mělo dostat do konce týdne. Sasko od října umožní lidem z Česka vstup bez nutnosti karantény, jejich pobyt ale nesmí přesáhnout 24 hodin.

Ilustrační snímek | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Online reportáž

Autor: Redakce