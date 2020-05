Laboratoře v úterý provedly 8321 testů na koronavirus, tedy podobně jako v jiných všedních dnech. Nákazu prokázaly u půl procenta z testovaných. Už delší dobu se tento ukazatel drží pod jedním procentem nebo těsně kolem této hodnoty. Celkově bylo zatím v ČR provedeno skoro 327 tisíc testů včetně opakovaných u jednoho člověka.

Naposledy byl denní nárůst nakažených vyšší než 100 poslední dubnový den, od té doby přibývá denně méně než osm desítek případů.

Nejvíce nakažených laboratoře zaznamenaly dosud v Praze, a to 1887. Více než 1100 případů hlásí Moravskoslezský kraj. V přepočtu na počet obyvatel je nejvíce nakažených v Karlovarském kraji, kde připadá 147 případů na sto tisíc lidí. následuje Praha (134) a Olomoucký kraj (114). Naopak nejlépe na tom jsou stále jižní Čechy, kde na sto tisíc obyvatel připadá zhruba 28 nakažených.

Počet úmrtí s covidem-19 se už téměř měsíc pohybuje denně v jednotkách lidí, za pondělí a úterý je nyní ve statistikách po jednom zemřelém. Nejvíce obětí připadá na 8. duben, kdy s covidem zemřelo 14 lidí. Od 22. března, kdy zemřel v Česku první člověk nakažený koronavirem, byly zatím jen dva dny bez úmrtí, a to 23. březen a 15. duben.

Příznivá epidemiologická situace

Nejvíce obětí připadá na hlavní město, kde od března zemřelo s covidem 93 lidí, následuje Moravskoslezský kraj se 44 mrtvými. Jedinou oběť dál eviduje Zlínský kraj. Většina obětí připadá podle statistik na seniory, kteří ještě před nakažením trpěli dalšími vážnými zdravotními problémy. Lidí starších než 65 let zemřelo s koronavirem 253. Dvě nejmladší oběti jsou ve věkové skupině od 25 do 34 let.

Lidí, kteří jsou kvůli covidu v nemocnici, je od pátku méně než 250. Podle údajů k dnešnímu ránu bylo hospitalizováno 230 lidí, o šest míň než předchozí den. Ve vážném stavu bylo 43 pacientů.

Kvůli příznivé epidemiologické situaci vláda postupně uvolňuje opatření, kterými od března dosud bezprecedentním způsobem omezila volný pohyb a cestování, sdružování, podnikání, kulturu, sport, školní výuku a další aktivity. Další vlna uvolňování včetně nošení roušek venku má následovat 25. května.