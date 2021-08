Úrazů spojených s jízdou na tomto hitu totiž v poslední době přibývá. „S rostoucím zájmem o tento dopravní prostředek zaznamenáváme v poslední době větší počet úrazů. Hlavně se jedná o zlomeniny a úrazy hlavy,“ informoval mluvčí hradecké fakultní nemocnice Jakub Sochor.

Více práce s koloběžkáři mají i v dalších koutech republiky. „Zatímco v loňském roce jsme vyjížděli ke 150 případům, tak letos již máme 100 výjezdů,“ potvrdila neblahý trend mluvčí Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Jana Poštová. Naposledy skončila v péči pražských lékařů jednadvacetiletá žena: „Neměla přilbu a při pádu si přivodila těžké zranění se kterým skončila na jednotce intenzivní péče.“

Krvácivé zranění v oblasti hlavy si vyžádalo rychlý zásah také v Českých Budějovicích, kde po pádu z elektrokoloběžky skončila mladá žena vnemocnici. A právě nedostatečná ochrana je hlavní příčinou zranění.

Koloběžky totiž dosahují rychlosti až 25 kilometrů v hodině. „Při případné kolizi to můžeme srovnat s pádem z půl druhého metru přímo na hlavu,“ varuje dopravní expert Roman Budský.

Opora v zákoně chybí

Podle něj však chybí u provozu elektrokoloběžek řádná opora v zákoně: „Je to nadčasový prvek individuální dopravy, který předběhl regulaci. A to nejenom u nás, ale i ve světě. Když se člověk podívá na koloběžky různých sdílených služeb, zjistí, že by na silnici vůbec neměly patřit. Mnohdy mají velmi malá kolečka a pofidérní brzdy.“

Často se také člověk setkává s tím, že na elektrokoloběžce jezdí mladí lidé a děti bez přilby. Elektrokoloběžka je však v zákoně brána jako kolo a tak by měly děti do 18 let mít na koloběžce přilbu povinnou. A právě děti jsou jednou z nejohroženějších skupin. Potvrzují to i data z Fakultní nemocnice Ostrava. Tam v poslední době přivezli 21 lidí po úrazu na elektrokoloběžce. Z toho bylo 15 dětí.

Kromě nedostatečné legislativy a jízdy bez helem je u elektrokoloběžek problém i s alkoholem. Své o tom ví i policisté z Hradce Králové, kteří od začátku června zaevidovali dvě vážnější kolize elektrokoloběžek. A u obou hrál hlavní roli alkohol. „V jednom případě jsme u šestasedmdesátiletého muže, který z koloběžky upadl, naměřili 1,5 promile alkoholu,“ informovala mluvčí krajských policistů Magdaléna Vlčková.

Rekordmanem je pak jedenadvacetiletý muž, kterému po pádu z koloběžky naměřili policisté 2,3 promile alkoholu. „Uživatelé koloběžek si mnohdy neuvědomují, že jsou z pohledu zákona považováni za cyklistu a platí tak pro ně dodržování stejných pravidel,“ doplnila Vlčková.