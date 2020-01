Největší rozruch vzbudilo exkluzivní srovnání 14 velkých nemocnic. Deník se podíval na to, kolik operací ročně provádějí, jak dlouho si v nich pacienti poleží či s jakým počtem komplikací se potýkají. Leckterá zjištění překvapila: Nejmladšímu pacientovi, který potřeboval bypass, bylo teprve deset let. Velké nemocnice tuto náročnou operaci provádějí více než dvěstěkrát ročně.

I cyklisté mohou být viníky

Na cyklistiku se většinou pohlíží jako na sport či zdraví prospěšný způsob dopravy. Málokdy zároveň zaznívá, že cyklisté bývají nejen oběťmi, ale také viníky dopravních nehod. Při srážkách zaviněných cyklisty během prvního pololetí letošního roku zemřelo 19 lidí, což je o 12 více než ve stejném období vloni. Podívali jsme se proto na to, kde a z jakých příčin cyklisté nejčastěji bourají.

Dvacet tisíc dětí v závažné nouzi

Podobně se zapomíná na to, že bezdomovectví ohrožuje i nejmenší a nejzranitelnější členy společnosti – děti. Na ubytovnách, v azylových domech, v bytech bez vody či záchodu nebo přímo na ulici žije téměř deset tisíc rodin s více než dvojnásobkem potomků. Polovina z nich se přitom koncentruje v pouhých 19 obcích.

Vzdalující se cesta k vlastnímu bydlení

Příčinou je mimo jiné to, že vlastní bydlení je přes rostoucí platy pro stále větší počet Čechů nedostupným snem. Průměrná cena standardních bytů velikosti 3+1 meziročně stoupla téměř o desetinu. Člověk s průměrným platem by na něj musel spořit více než 8,5 roku, pokud by měl po celou tu dobu absolutně nulové výdaje. Nejhorší situace panuje v Praze, kde je tato doba až dvojnásobně dlouhá.

Osm seniorských let ve zdraví

Celoevropské srovnání umožňuje najít i ve smutných statistikách dobré zprávy. Ve srovnání s východní Evropou je u nás nízká úmrtnost, která se navíc rok od roku snižuje. Češi čím dál častěji přežívají první infarkty i ataky rakoviny. Díky tomu čeká 65leté důchodce průměrně osm let bez vážných zdravotních komplikací.

Dálnice: smělé plány, skromná skutečnost

Existují ale i statistiky, které jsou pro českou kotlinu zahanbující. Vloni se zde například postavilo pouhých 3,8 kilometru nových dálnic. Sousední Polsko zatím od roku 200 vybudovalo přes tři tisíce kilometrů autostrád. Podívejte se na historii i budoucnost výstavby české dálniční sítě rok po roku, úsek po úseku.

Přeplněné domovy důchodců

Podobně palčivým problémem je nedostatek volných míst v domovech důchodců. V celé zemi jich chybí 153 tisíc, čekat na ně dlouhé měsíce až roky musejí také lidé s demencí či Alzheimerovou chorobou. Ve většině krajů je počet lůžek nižší než počet neuspokojených žádostí a situace se zhoršuje i v regionech, které ještě donedávna dostatečnou kapacitu měly.

Akutní nedostatek řemeslníků

Rekordně nízká nezaměstnanost přidělala vrásky nejen zaměstnavatelům, ale i těm, kteří potřebují zrekonstruovat byt. Řemeslníků je málo, zakázky se proto prodražují a lidé na jejich realizaci čekají v průměru déle než čtvrt roku.

Levné potraviny

Tuzemští spotřebitelé naopak ušetří při návštěvě supermarketů. Levnější než v Česku jsou potraviny už jen v Polsku, Litvě, Bulharsku a Rumunsku, vyplynulo z celoevropského srovnání. Relativně nejdostupnější je u nás maso, nad unijním průměrem se pohybují pouze ceny tuků a olejů.

Třicet let svobody českýma i slovenskýma očima

U příležitosti kulatého výročí sametové revoluce připravil Deník velkou anketu. Spolu s 9,5 tisíci českých čtenářů odpověděly na stejnou sadu otázek také 7,4 tisíce čtenářů slovenského deníku Plus Jeden Deň. Díky tomu jsme mohli připravit unikátní česko-slovenské srovnání pohledů na naši nedávnou historii i současnost.