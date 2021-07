Dnes působí jako jeden z mnoha. Pražský Dům módy na Václavském náměstí má však zajímavou historii protkanou pivem, suknem i válečným popelem. Letos je to 65 let od chvíle, kdy byl otevřen.

Slavnostní otevření Domu módy v červenci 1956 | Foto: ČTK/Bedřich Krejčí

Sukně se zkracovaly, móda sportovnější, dámy ale stále elegantní a v kožešinách. Tolik se lišily od od žen všedně oblečených do konfekce! Tak popisuje dámskou módu 40. let slavná návrhářka Hana Podolská v knize Ve víru dějin. Zažil ji i proslulý obchod s látkami a galanterií Prokop a Čáp, který v ten čas sídlil v přízemí zatím nenápadného domu v horní části Václavského náměstí. Uběhne ještě skoro deset let, než se z něj stane srdce české módy.