Čím více se takových negativních zážitků objeví, tím větší je pravděpodobnost, že dotyčný se pokusí o sebevraždu, bude kouřit, pít alkohol, užívat drogy, nechodit do práce či se málo hýbat. Vývojová traumata mají kromě chování vliv také na fyzická a psychická onemocnění. Zvyšují pravděpodobnost závažné obezity, cukrovky, srdečních onemocnění, rakoviny, mrtvice či deprese. „Čím déle zůstanou traumata v životě člověka neřešena, tím více financí vydá stát na zdravotní a sociální péči. Včasný zásah by byl mnohem levnější,“ připomněla Kubíčková.

Jen 38 procent dotázaných v české studii z roku 2017 uvedlo, že nezažilo žádnou z výše jmenovaných traumatizujících zkušeností. Každý čtvrtý zažil hned dva až tři z nich. Studie přitom zahrnovala pouze negativní zkušenosti z rodiny a nezkoumala další traumatizující zážitky jako šikanu v kolektivu, zážitky z války, z přírodní katastrofy, nucené přemístění dítěte či diskriminaci.

0,04 sociálních pedagogů na školu

Děti s vývojovými traumaty se ve škole často projevují hlasitě, agresivně a chaoticky, protože přesně tyto projevy zažívaly doma. Navíc se takové dítě nachází stále ve stresu a jeho hlava je neustále v pozoru, kdy znovu přijde nebezpečí. Tím pádem nemá kapacitu se toho naučit tolik jako dítě, které je v klidu a spokojené. Jak upozornila psychoterapeutka z České asociace streetwork Barbora Pšenicová, právě učitelé ve škole jsou těmi, kdo tráví s žáky a studenty čas dennodenně, a proto si jako první mohou všimnout, že se s jejich svěřenci něco děje, že se změnilo jejich chování. Může jít o zhoršený prospěch, časté absence nebo zhoršené vztahy s kolektivem.

Jenže učitelé místo aby zbystřili a snažili se dotyčným pomoci, jdou často cestou represe, jejich reakce končí tím, že udělují žákům poznámky nebo třídní důtky, rozčilují se na ně. Sociální problémy žáků by správně měli řešit specialisté, jenže školních psychologů je dle údajů České školní inspekce v průměru 0,49 na školu, sociálních pedagogů dokonce jen 0,04. A učitelům nezbývá na individuální péči čas ani energie. Jejich činnost se proto snaží dočasně nahradit sociální pracovníci z České asociace streetwork. Školám radí, čeho si na dětech všímat, na koho se s nimi obrátit a vytvářejí pro ně síť specialistů.

Duševních nemocí u dětí přibývá. Včasný zásah může odvrátit katastrofu

„Důležitá je i spolupráce s rodiči. Příjemně nás překvapilo, že s námi většina spolupracuje. Ne že by vždy rozuměli tomu, co chceme dělat, ale jen jednou naši snahu zcela zablokovali,“ konstatovala Pšenicová. Její tým se nyní snaží zasadit o to, aby každá škola měla svého sociálního pedagoga. Chystají pro tuto profesi vše potřebné a s prvními takovými zaměstnanci prošlapávají těm budoucím cestičky.

Zdroj: Deník„Místo toho, abychom se zlobivých žáků naštvaně ptali ‚Jak se to chováš?!‘, měli bychom se zajímat: ‚Co se ti stalo? Čím sis prošel?‘,“ shrnula žádanou změnu v pedagogickém přístupu Anna Kubíčková.

Ve škole by měli umět s takovými žáky pracovat, naučit je zklidnit, pracovat s emocemi a osvojit si sociální chování. Tyto dovednosti se nyní budou učitelům hodit po nástupu ukrajinských žáků, kteří si přinášejí akutní trauma z války.

Jak se projevují děti s traumatem

Mívají pocity strachu, bezmoci, nejistoty, zranitelnosti. Jsou podrážděné, nervózní, rozrušené, rychle se rozzuří, mívají pocity viny a studu. Jsou neustále ostražité před ohrožením nebo nebezpečím. Mívají bezohledné, agresivní nebo sebedestruktivní chování. Obtížně se soustředí, těžko se jim ve škole učí, často působí, že neposlouchají, jsou neklidné, hyperaktivní a problémové.



Zdroj: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání