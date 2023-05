Za jízdu po dálnici si řidiči v Česku připlatí. Vláda totiž v rámci svého konsolidačního balíčku navrhuje zdražení celoročního dálničního kuponu o osm set korun. Od ledna tak šoféři za novou elektronickou vinětu zaplatí 2300 korun. Zatímco podle ministerstva dopravy se jedná o logické zdražení, jelikož se s cenou nehýbalo více než deset let, podle zástupců motoristů je neadekvátní.

Znatelně hlouběji si od příštího roku sáhnou do kapsy motoristé, kteří využívají české dálnice. Zdražení roční dálniční známky ve čtvrtek oznámila vláda. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Místo patnácti stovek 2300 korun. Znatelně hlouběji si od příštího roku sáhnou do kapsy motoristé, kteří využívají české dálnice. Zdražení roční dálniční známky ve čtvrtek oznámila vláda. Je to jedno z opatření, které mají pomoci konsolidaci veřejných financí.

Vláda zdražení obhajuje mimo jiné rozšířením dálniční sítě. „Rozšiřuje se dopravní infrastruktura, zvyšují se tak náklady na její údržbu. Přitom ceny dálničních kuponů zůstaly přes deset let stejné,“ upozorňoval několik měsíců ministr dopravy Martin Kupka na nesrovnalost a de facto tak připravoval motoristy na zdražování dálničních vinět.

Celková délka dálniční sítě od začátku letošního roku je bezmála 1400 kilometrů. Ještě před jedenácti lety to bylo téměř o polovinu méně, zhruba 750 kilometrů. Rychlé navýšení délky ovšem není způsoběnou jen stavbou nových dálnic. V roce 2016 totiž vzniklo 450 kilometrů dálnic legislativní změnou z rychlostních silnic. Navíc v letošním a příštím roce má být otevřeno 130 nových kilometrů dálničních úseků.

Miliardy do rozpočtu

Resort dopravy zdražením učinil to, o čem uvažovaly už předchozí vlády. Navíc tím reagoval na doporučení odborníků z Národní ekonomické rady vlády (NERV). Ti navrhli navýšit cenu celoročního kuponů o 750 korun až 1500 korun. Vláda se nakonec rozhodla pro spodní hranici. I tak ale přitečou do rozpočtu miliardy korun navíc.

Zatímco v uplynulém roce vybral stát za dálniční známky 5,7 miliardy korun, za rok 2024 by mohl být pomyslný účet tučnější až o pět miliard. „Je v tom zohledněn i možný pokles prodejů. Nicméně aby se stát mohl starat o dálnice alespoň tak jako dříve, je nutné dorovnání inflace,“ vysvětlil ekonom Právnické fakulty Univerzity Karlovy a člen NERV Libor Dušek.

Jenže motoristé to vidí zcela jinak. Podle nich je zdražení o osm stovek až příliš. „V našem regionu budeme jediná země s takto markantním zdražením. Rozumná mez je mezi dvěma až pěti procenty, jako to například každoročně dělají Rakušané. Toto mi přijde příliš,“ reagoval na dotaz Deníku mluvčí ÚAMK Igor Sirota.

Tomu se nelíbí, že to za předchozí nerozhodnost politiků a úředníků teď mají odnést řidiči. „Slýcháme argument, že se deset let cena nezměnila. Ale to přeci není chybou motoristů, ale úředníků a politiků. Za to přeci motoristé nemohou. Teď kvůli tomu budou muset šoféři sáhnout naráz hlouběji do kapsy,“ poznamenal Sirota.

Osm stovek navíc? To je příliš, reagují řidiči

Zvýšení celoročního dálničního kupónu o osm stovek vyvolalo ostrou kritiku i mezi samotnými řidiči. Někteří zvažují, že přestanou po dálnicích jezdit. „Do Prahy dojíždím do zaměstnání. Když mi to časový program dovolí, jezdím samozřejmě autobusem, ale jsou dny, kdy musím autem. Až doteď jsem si kupovala roční dálniční známku. Pokud by však měla stát přes dva tisíce korun, raději pojedu místo po dálnici okreskami,“ řekla Martina Zajícová z Rakovnicka.

Podobně reagují i další Deníkem oslovení motoristé. „Zdražení se dalo očekávat. Ovšem myslel jsem, že to bude maximálně o pět set korun. Zdražit skokově o osm stovek mi přijde zejména v dnešní drahé době necitlivé. Jestli si v příštím roce koupím znovu celoroční kupon, zvážím. Tolik často směrem do Prahy nejezdím,“ sdělil Marek Hamouz z Křivoklátska.

I když někteří šoféři oznamují přesun z dálnic na okresní silnice, podle dopravních expertů nebude masivní.

„Jedná se spíše o prvotní reakci a řidiči nakonec na dálnici zůstanou. Přeci jen na okresních silnicích dochází k většímu opotřebení vozidla, větší spotřebě. Když si zdražení rozpočítáme, jedná se o zhruba 70 korun měsíčně. Na druhou stranu s řidiči souhlasím, nemyslím si, že máme dálniční síť pro takové zdražení. Myslel jsem, že známka zdraží v dalším roce o tři stovky,“ řekl dopravní expert a předseda Platformy Vize 0 Roman Budský.

Mírnější zdražení očekával především kvůli chudšímu roku co se týče zprovozněných nových dálničních úseků. Do konce roku by se totiž dálniční síť v Česku měla rozšířit o necelých 20 kilometrů. „V dalších letech, kdy by mělo být zprovozněno kolem sta kilometrů nových dálničních úseků a také by se měly stavět další úseky pomocí PPP projektu, by citelnější zdražení dávalo smyslu a bylo by obhajitelné,“ dodal Budský.

Ministr dopravy změny v ceníku dálničních kuponů podrobně představí v pátek dopoledne. Kromě toho by měly být představeny nové ceny dalších dálničních kupónů – tedy třicetidenního a desetidenního. Mimoto by do seznamu mohla přibýt i novinka, kterou přikazuje Evropská unie členským státům – jednodenní dálniční známka.

Ta má, pokud celoroční kupon zdraží na zmíněných 2300 korun, stát 207 korun. V podmínkách Unie totiž je, že si cenu určují členské země, ovšem s tím, že smí činit maximálně devět procent z částky za celoroční kupon.