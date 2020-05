S ohledem na dobrou epidemiologickou situaci vláda podle Prymuly dnes zřejmě projedná i otevření hranic se Slovenskem. "S velkou mírou pravděpodobnosti navrhneme i otevření hranic se Slovenskem," řekl náměstek ČT. Německo a Polsko podle něj naopak představují pro Česko kvůli tamní situaci ještě určité riziko.

"Slovensko je obecně velmi klidné, situace je mnohem příznivější než u nás, s jedinou výjimkou, a to jsou romské osady. Tam příliš mnoho opatření neprobíhá, a to pro nás znamená svým způsobem problém, protože právě z těchto osad by mohlo dojít k migraci na naše území," uvedl Prymula k situaci na Slovensku. Podle něj se proto bude muset u Slovenska najít nějaký režim, jak případně regulovat migraci z romských osad.

Stabilizovaná situace v Rakousku

V Polsku je podle Prymuly kvůli nákaze rizikem příhraniční Slezsko. S ohledem na to v úvahu podle něj připadá jen diskuse o tom, jestli otevřít některé přechody, které by byly dál od Slezska.

Situaci v Rakousku náměstek zhodnotil jako stabilizovanou, klidnou a podobnou jako u nás. "Rakousko je na tom nepochybně dobře, a protože je situace podobná, s Rakouskem nevidím sebemenší důvod, proč by neměly být otevřeny hranice s ním i na naší straně," uvedl.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček dnes ČT řekl, že Česko jedná s Rakouskem o tom, aby lidé mohli vycestovat nejen z nutných důvodů, ale například i kvůli návštěvě příbuzných nebo turismu. "S rakouskou stranou budeme mít zítra (v úterý) videokonferenci, kde chceme postup dořešit. Myslím, že datum 8. června, na kterém jsme se původně shodli, bychom mohli posouvat," uvedl ministr.

Rakousko otevřelo všechny hraniční přechody s Českem, Slovenskem a Maďarskem od půlnoci na neděli a kontroly kvůli koronaviru tam mají být už jen namátkové. Z české strany zůstává otevřeno osm běžných přechodů a dva vlakové, jinak hranice otevřené nejsou. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová o víkendu ČTK sdělila, že pro návrat do České republiky bude nadále nutný negativní test na koronavirus, jinak bude muset cestovatel do povinné 14denní karantény.

Vláda se bude v pondělí zabývat režimem na hranicích s Německem a Rakouskem. Diskutovat by kabinet měl i o možném dřívějším uvolnění než 13. června. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Hranice je možné překračovat pouze na vybraných přechodech i poté, co k dnešní půlnoci skončí nouzový stav.

Dojde ke změně režimu na hranicích?

"Česká republika bude muset vyhodnotit rozhodnutí Rakouska, potažmo Německa a změnit režim na hranicích. Máme materiál připravený zítra do vlády. Aktuálně platí kontroly na hranicích do 13. června a máme zítra na vládě diskusi o tom, zda platí do 13. června nebo zda i tady budeme moci rychleji uvolňovat," řekl Hamáček. Uvedl, že by s ukončením ochrany vnitřních hranic osobně ještě chvíli počkal.

"Neříkám, že to nutně musí být 13. červen, ale rozhodně bych to neotvíral zítra. Chci slyšet názor ministerstva zdravotnictví, chci slyšet, jaká jsou data z Chebu a Domažlic, protože to byly ty nejvíce postižené oblasti," doplnil vicepremiér.

Otevření hraničních přechodů

Rakousko od půlnoci na dnešek otevřelo všechny hraniční přechody s Českem, Slovenskem a Maďarskem. Kontroly kvůli koronaviru budou už jen namátkové, informovalo v sobotu rakouské ministerstvo vnitra. S úplným otevřením hranic se počítá ve druhém kroku a mělo by nastat 15. června.

Podle dat Policie ČR, které zveřejnila Česká televize, policie mezi 16. březnem a 15. květnem zkontrolovala 1 552 000 vozidel odjíždějících z České republiky a 1 637 000 vozů, které do Česka přijížděly. Odepřela odjezd z ČR 14 tisícům osob a příjezd do Česka 24 tisícům lidí.