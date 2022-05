Rusové vždy tvořili významnou klientelu západočeských lázeňských měst. V roce 2019 jich do Česka přicestovalo téměř šest set tisíc. Covidový rok ale toto číslo srazil na 26 tisíc, válka na Ukrajině a dopravní i turistická embarga pak ruskou klientelu vymazala minimálně na tuto sezonu úplně. Podle agentury CzechTourism je proto třeba přilákat turisty z jiných destinací: Izraelce, Němce a hosty z Blízkého východu. Pomoci mají i nová letecká spojení.

„Spolupracujeme s dopravci Flynas a Jazeera Airways, kteří nově létají do Prahy. Přímé spojení s Rijádem v Saudské Arábii funguje od 29. dubna a přímá linka mezi Českem a Kuvajtem se spustí v červnu,“ uvedl ředitel České centrály cestovního ruchu CzechTourism Jan Herget. Linka Kuvajt–Praha bude létat dvakrát týdně, do Rijádu dokonce třikrát.

Letiště Praha navíc uvedlo, že v plánu je postupné rozšíření dalších linek do zemí Blízkého východu.

Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže je přímé spojení nezbytností, aby hosté do Česka skutečně zamířili. „Tato linka může být skutečně významná. Saúdové létají do lázní po celém světě, Českou republiku si určitě ujít nenechají,“ řekl.

Český lázeňský průmysl spolupracuje se zeměmi Blízkého východu již dlouho. Karvinské Lázně Darkov před deseti lety založily v Saudské Arábii rehabilitační centrum. Loni koupil Lázně Jáchymov investor ze Spojených arabských emirátů. Baštou arabské klientely jsou pak Teplice.

Nová místa na Blízkém východě

Díky novým linkám se i pro Čechy otevírají nové destinace. „Jsou to spíše země, které se turistům teprve otevírají. Turistické zázemí ještě není tak masivní, i když se to může rychle změnit,“ upozornil Papež. Neokoukanost a exotika z nich ale může udělat turistický tahák, i přes kulturní rozdíly. „Saúdská Arábie není tolerantní Dubaj. Je to konzervativní země, v níž platí přísná náboženská pravidla,“ pokračoval.

Nároky na konzervativní oblečení jsou běžné, držení za ruce či polibek na veřejnosti jsou stále tabu.

Turisté, kteří zamíří do Saúdské Arábie, si také musí vyřešit etické otázky spojené s cestou. Pojedou do státu, kde se stále konají veřejné popravy, jsou porušována lidská práva, zejména ta ženská, a který vede vojenskou intervenci v Jemenu, kde saúdská blokáda vyvolala hladomor. Podle Jana Papeže Češi etiku i u cestování řeší a na podobné konflikty jsou velmi citliví.