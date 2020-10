Neděle obvykle patří ke dnům v týdnu, kdy je kvůli menšímu počtu provedených testů množství nových případů nízké. Nárůst za tuto neděli je ale jeden z nejvyšších víkendových přírůstků vůbec. Jen ve třech víkendových dnech od začátku epidemie bylo zaznamenáno více případů než v neděli 27. září. Výrazný byl i nárůst za sobotu 26. září, kdy bylo potvrzeno 1982 případů nemoci, což byl druhý nejvýraznější přírůstek o víkendovém dni od 1. března.

Podobně výrazný byl i podíl nově potvrzených případů nákazy na počtu provedených testů. Během minulého týdne postupně vystoupal z pondělních 7,6 procenta až na pátečních a sobotních téměř 13 procent. V neděli podle aktuálních údajů ministerstva mírně klesl asi na 12,6 procenta.

Obsazená lůžka

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Nemoc má u většiny lidí lehčí průběh. V poslední době však v Česku značně vzrostlo množství hospitalizovaných i zemřelých. Počet lidí, kteří s covidem-19 skončili v nemocnici, se podle posledních údajů ministerstva k neděli zvýšil od začátku září zhruba pětinásobně na 820. Na více než pětinásobek stoupl i počet hospitalizovaných, kteří jsou ve vážném stavu. Podle ministerstva jich je 187. Za víkend se počet vážně nemocných zvýšil o desetinu.

Některá lůžka pro akutní pacienty jsou podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly obsazena lidmi, kteří akutní péči nepotřebují. "My tady hospitalizujeme spoustu sociálních pacientů, kteří by měli být v úplně jiných zařízeních, ne v zařízeních akutní lůžkové péče. A když to nějakým způsobem kvantifikujeme teď u covidu, tak to je plných 40 procent pacientů," řekl v neděli v pořadu Partie televize Prima.

Počet úmrtí lidí nakažených koronavirem od začátku epidemie v Česku již dosáhl 615. Od začátku září se množství zemřelých zvýšilo skoro o polovinu. Za sobotu přibylo 15 zemřelých, za neděli 13 a dnes zatím jeden mrtvý. Za minulý týden zemřelo 90 nakažených.

Případů covidu-19 přibývalo původně nejvýrazněji v Praze a okolí. Podle aktuálních údajů byl ale největší růst za posledních sedm dní na Uherskohradišťsku, a to přes 248 nových případů v přepočtu na sto tisíc obyvatel. Druhý největší růst zaznamenali na Pelhřimovsku se zhruba 241 případy. V okrese Praha-západ bylo za uplynulý týden případů na sto tisíc obyvatel 235, v Praze 228 a v okrese Praha-východ přes 220.