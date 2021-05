Pivní plechovku zná svět takřka 90 let. V roce 1935 s ní přišel malý pivovar v Newarku v USA a v Československu se první výrobní linka na stáčení piva do plechovek objevila už v roce 1971. Postavil ji tehdy pivovar Zlatý Bažant v Hurbanově na Slovensku, ale pivo z ní mířilo hlavně na export. V 90. letech minulého století pak začal jako jeden z prvních pivovarů s plechovkami u nás Plzeňský Prazdroj.

Češi si oblíbili pivo v plechovce. | Foto: Shutterstock

Jenže zatímco před deseti lety vypili Češi v plechu ani ne dvě procent piva, loni už to bylo 15 procent. Plech tak už druhý rok poráží plastové obaly. Převedeno na čísla, tak při loňském výstavu pivovarů, který činil 20 milionů hektolitrů, putovalo do plechu přes 300 tisíc hektolitrů zlatavého moku. To se rovná 6 milionům plechovek. Podle odborníků definitivně nastává „doba plechová“, navíc umocněná pandemií a zvřením hospod.