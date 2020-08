Na úvod tiskové konference Babiš řekl, že je Česko pro USA důležitým spojencem. "Já jsem velice rád, že je Mike Pompeo je už třetím ministrem Spojených států, který navštívil Českou republiku. My jsme důležitým spojencem a strategickým partnerem a jsem rád, že udržujeme tuto frekvenci našich vztahů," prohlásil Babiš. Hlavními tématy byly podle Babiše obchodní vztahy a vztahy EU a Spojených států.

Připomněl, že se poprvé s Pompeem setkal už v roce 2015. "Oba pocházíme z byznysu, takže si velmi rozumíme," řekl také Babiš. "Vidím tam velký potenciál ve spolupráci i v rámci koronaviru. Bavili jsme se i o spolupráci v obraně," řekl Babiš.

Co se týče bezpečnostních vztahů, jsou podle Pompea ČR a Spojené státy skvělým týmem. "Spojené státy si velice váží České republiky jako svého bezpečnostního partnera," řekl. "Jsme připraveni vám pomoci. Pokud vás chce někdo ohrožovat, budeme na vaší straně. Víme, že si vyberete demokracii," uvedl Pompeo.

Americký ministr byl rád, že si v úterý v Plzni se svým českým protějškem Tomášem Petříčkem (ČSSD) připomněl 75. výročí konce druhé světové války, když položili věnce u památníku Díky, Ameriko! Uctili tak památku amerických vojáků, kteří na konci druhé světové války osvobodili západní část Československa.

"Naše podpora pro svobodu Čechů pokračovala celé 20. století a kulminovala sametovou revolucí. Když jste konečně shodili poslední řetězy Sovětského svazu, stáli jsme po boku vaší nové demokracie a budeme to dělat i nadále. Nacistický a sovětský útlak v minulém století zcela jasně ukázal Čechům, jak autoritářské režimy drtí ty, kterým vládnou. Tato historická zkušenost se odráží ve vaší dnešní mimořádné obraně svobody," poznamenal Pompeo.

Šéf americké diplomacie dále řekl, že jeho posláním je hlavně poděkovat českému národu, který se o svobodu a demokracii stará. "Slyšel jsem přirovnání, že je to USA proti Číně. Není to pravda. Je to volba České republiky. Jsem si jistý, že uděláte dobré rozhodnutí, co se týče autoritářství a demokracie," konstatoval. "Když vidíte režim, jako je Komunistická strana Číny… vědí, že nakonec nevyhrají. Oni se snaží rozbít naši svobodu," řekl Pompeo.

Lidé v Bělorusku by měli být chráněni

Americký ministr zahraničí se vyjádřil i k protestům proti prezidentské volbě v Bělorusku. Lidé protestující v Bělorusku kvůli podezření ze zmanipulování prezidentských voleb ve prospěch současné hlavy státu Alexandra Lukašenka by měli být chráněni, ne zraňováni, řekl Pompeo.

"Sledovali jsme protesty a podporujeme, aby byli protestující chráněni a aby nebyli zraňováni. Je to v zájmu všech. Budeme dále hovořit o riziku pro běloruské lidi. Chceme, aby měli svobodu, stejně u lidí na celém světě," řekl Pompeo.

"Očekávám, že Evropská unie nezůstane u deklarací, ale že bude nějaká akce, budou přijata nějaká opatření, protože Bělorusové mají stejný nárok na svobodu a demokracii, jako máme my," uvedl Babiš.

Pompeo se vyjádřil i k dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Zdůraznil důležitost výběru nového partnera. Partnerství s ruskými a čínskými státními podniky by podle něj oslabilo českou národní bezpečnost a suverenitu. Česká republika podle Babiše vnímá zájem USA o účast na tomto projektu. Americká společnost Westinghouse je jedním ze zájemců o zakázku na stavbu nového bloku.

Pompeo vidí v oboru obrovskou příležitost zvýšit energetickou bezpečnost nejen pro Česko, ale pro celý region. Ať už výstavbou jaderné elektrárny západního modelu, která bude udržitelná, nebo v otázce dodávek zemního plynu. USA podle něj chtějí, aby se ČR dobře rozhodla a zvolila obchodní model, který je udržitelný a podle práva a podle zákona. To jsou podle něj věci, které ČR dostane, když se spojí se západním národem. S Babišem má podle něj na toto stejný názor.

Babiš poznamenal, že Česko zájem americké strany o dostavbu Dukovan vnímá. "Je to záležitost, kterou připravuje naše vláda, ale investor je ČEZ, bude to pro příští vlády, ale my samozřejmě tady tu strategickou spolupráci jasně vnímáme," řekl český premiér. Vyjádřil přání, aby americký výrobce vyvinul menší modulární jaderné bloky.

O stavbu jaderného bloku v Česku se podle dostupných informací aktuálně zajímá pět firem - ruský Rosatom, francouzská EDF, jihokorejská KHNP, čínská China General Nuclear Power a Westinghouse.

Projev v Senátu

Po schůzce s Babišem čekal Pompea projev v Senátu. Nejprve se sešel s předsedou horní komory Parlamentu Milošem Vystrčilem (ODS) a se šéfem zahraničního výboru Senátu Pavlem Fischerem (nestraník). Následně před zákonodárci přednesl krátký projev, po kterém následovala diskuse se senátory.

Americký ministr zahraničí ve svém proslovu mimo jiné kritizoval Čínu, kterou označli za hrozbu pro Českou republiku. Peking podle Pompea provádí vlivové operace a snaží se krást duševní vlastnictví. Předsedu Senátu Miloše Vystrčila ocenil za chystanou cestu na Tchaj-wan, která se uskuteční navzdory čínské kritice.

Vztahy s Ruskem

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo doufá v to, že je možné zlepšit vztahy s Ruskem. Řekl, že je potřeba najít místo pro spolupráci, ale že USA zároveň s otevřenýma očima sleduje, do čeho se Rusové ve světě pouští. Pompeo tak odpověděl na jeden z dotazů českých senátorů, které na něj směřovali po jeho dnešním projevu v Senátu.

Debata Pompea se senátory trvala zhruba 15 minut, podle předchozí dohody senátoři položili čtyři dotazy. Zajímalo je, zda je možné zlepšení americko-ruských vztahů, zda stahování USA ze světových organizací neoslabí spolupráci s demokratickými zeměmi, jestli by Evropská unie neměla postupovat striktně proti platformě TikTok a jak vnímá odkaz prvního českého prezidenta Václava Havla.

Na otázku senátora Tomáše Jirsy (ODS) na vztahy s Ruskem Pompeo odvětil, že v možnost zlepšení doufá, stejně jako v případě dalších národů, se kterými nejsou lehká jednání. Spojené státy se podle něj snaží s Ruskem hledat možné platformy spolupráce, zmínil spolupráci v boji proti kyberterorismu, kontroly jaderných či hypersonických zbraní. USA se podle něj budou pokoušet o spolupráci všude, kde to bude možné, bude tak ale činit s otevřenýma očima. "Sledujeme, co se děje po celém světě, do čeho se Rusové pouští," podotkl.

Senátor Jiří Dienstbier (ČSSD) poukázal na stahování USA z mezinárodních světových organizací a Pompea se zeptal, zda to neoslabí spolupráci s demokratickými zeměmi. Americký ministr zahraničí mu odpověděl, že si Spojené státy kladou otázky, zda některé tyto instituce fungují správně a plní zamýšlený účel. Označil se za velkého příznivce multilaterálních institucí, pokud fungují. Zmínil třeba Radu OSN pro lidská práva, která podle něj nefunguje, protože v ní jsou zastoupeny i země, které lidské práva porušují. Kritizoval i Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) za její přístup k počátku pandemie koronaviru. Organizace podle něj předřadila politiku před vědu, což stálo životy a ekonomické škody.

Místopředseda Senátu Jan Horník (STAN) se Pompea zeptal, zda by Evropská unie neměla postupovat obdobně jako USA a ochránit data evropských občanů v platformě TikTok. Americký prezident Donald Trump minulý týden vydal příkaz, kterým Američanům zakázal blíže nespecifikované obchodní transakce s čínskými společnostmi, které vlastní platformy TikTok a WeChat. Pompeo varoval před tím, že Čína osobní data zneužívá k porušování lidských práv. Jak se má zachovat EU, nechtěl Pompeo radit. Je ale potřeba podle něj zabránit, aby se data dostala k protivníkům, jako je čínská komunistická strana.

Poslední dotaz položila senátorka Renata Chmelová (KDU-ČSL), která se zeptala na Pompeův názor na odkaz Havla. Ministr připomněl tři desítky let starý Havlův projev z amerického Kongresu. Vyzdvihl jeho myšlenky, že lidé budou vždy chtít žít podle svého svědomí.

Šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na závěr Pompeovi předal symbolický klíč od českého Senátu.

Schůzka se Zemanem

Odpoledne přial Pompea na Pražském hradě prezident Miloš Zeman. Ministr na Hrad přijel s téměř půlhodinovým zpožděním, které způsobil jeho předchozí program. Schůzka s českým prezidentem trvala asi 20 minut, zúčastnil se jí i Babiš. Podle dřívějšího vyjádření americké diplomacie půjde, na rozdíl od úterního setkání s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD) a dnešní schůzky s předsedou vlády, spíše o formální záležitost.

Pompeo při návštěvě Plzně:

Podle zpravodaje ČTK se už půl hodiny před plánovaným příjezdem Pompea na Hradě shromáždila skupina asi dvou desítek demonstrantů. Pohybovat se mohli jen na části hradního nádvoří, protože zbytek byl obehnán zábranami. S sebou měli transparenty v češtině i angličtině, na kterých Pompea varovali, aby Babišovi a Zemanovi nevěřil. "Pane Pompeo, Zeman a Babiš demokracii za zády opouští, s Ruskem a Čínou se zrady dopouští," bylo například na jednom s transparentů.

Chvíli předtím, než Pompeo na Hrad přijel, je policie z nádvoří vytlačila do podloubí. Demonstranti proti zákroku protestovali pískotem a provoláváním hanby.

Ještě před Pompeovým příjezdem dorazila do Kramářovy vily jeho manželka Susan, které Babiš s manželkou Monikou ukázali výhled na Prahu. Amerického ministra poté přivítali český premiér i obě ženy, všichni čtyři zapózovali pro fotografy a následně se nechali vyfotit sami Babiš s Pompeem.

Nikdo z přítomných neměl roušky kvůli koronaviru. Přivítání se konalo bez vojenských poct, po jeho skončení se politici odebrali do budovy k pracovnímu obědu. Jejich manželky budou mít oběd samostatně.

Babiš v úterý uvedl, že z americké strany očekává také vznesení otázky výstavby nového jaderného bloku v Dukovanech. Americká společnost Westinghouse je jedním z uchazečů o zakázku. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) po úterním jednání s Pompeem v Plzni uvedl, že Česko nepočítá s podpisem nového memoranda se Spojenými státy týkajícího se výstavby, neboť by to mohlo narušit notifikační proces u Evropské komise.

Pivo a vynikající pokrm

Pompeo na svém twitteru v noci poděkoval Plzeňskému pivovaru, v jehož prostorách s Petříčkem debatoval, za "fantastickou návštěvu a vynikající pokrm". Ještě předtím Pompeo navštívil Muzeum generála Pattona a ministři si také připomněli 75. výročí konce druhé světové války a položili věnce u památníku Díky, Ameriko! Uctili tak památku amerických vojáků, kteří na konci druhé světové války osvobodili západní část Československa.

