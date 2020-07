„V současné době zpracováváme primárně vouchery, neboť o ně jeví zájem valná většina cestujících,“ tvrdí mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Dufková.

Jenomže cestující často ani nevědí, že mají právo i na vrácení peněz. Voucher ale musejí odmítnout. „V komunikaci s dopravcem musí být zcela zřejmé, jestli s formou vyrovnání prostřednictvím voucheru souhlasíte či nikoliv,“ upozornil František Herynk ze společnosti Click2Claim, která s vymáháním peněz od aerolinek pomáhá.

Jestli však cestující voucher přijme, rozhodnutí už není možné zpětně změnit. Pokud naopak voucher odmítne, měl by to sdělit jasně a nejlépe písemnou formou. Toto sdělení by pak mělo také obsahovat bankovní účet, na nějž má dopravce peníze zaslat.

Žádná reakce

Mluvčí Smartwings Dufková ale upozornila, že pokud cestující na vrácení peněz trvá, bude to kvůli koronavirové pandemii trvat déle než obvykle. Podle platné legislativy má přitom dopravce peníze na účet klienta vrátit do sedmi dnů.

Některé letecké společnosti ale často na odmítnutí voucheru a žádost o vrácení peněz nereagují vůbec. „Naše právní poradna se potýká s desítkami stížností,“ uvedla ředitelka spotřebitelského časopisu dTest Eduarda Hekšová. Zdůraznila, že dopravci by měli se zákazníkem komunikovat a snažit se problém vyřešit. Pokud se to neděje, jednají v rozporu s předpisy EU.

Možnost odstoupení od smlouvy se vždy řídí podmínkami dopravce. Hekšová však upozornila na to, že některé společnosti se mohou řídit například právy USA. „V takových případech je nutné kontaktovat odborníka na právo dané země,“ doplnila.

Pokud jde o českou společnost, doporučila kontaktovat Českou obchodní inspekci. „Problém můžete také konzultovat s českou pobočkou Evropského spotřebitelského centra (ESC), která řeší spory v případě, že máte problém s podnikatelem z jiné země Evropské unie, Norska či Islandu,“ radí Hekšová.

Společnost Click2Claim eviduje každý týden desítky nových klientů, kteří čekají marně na vrácení peněz.