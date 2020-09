„Na ministerstvo zdravotnictví jsem přišel s tím, abych prosadil určité koncepční změny. Nicméně epidemie koronaviru mi je neumožňují dokončit. Pro zdravotnictví jsem pracoval na maximum. Snažil jsem se udělat vše pro to, aby se zdravotnictví posunulo dopředu. Funkci ministra zdravotnictví jsem dělal srdcem a ze všech sil,” řekl Vojtěch, který o svém záměru informoval premiéra při osobní schůzce již v pátek.

Za necelé tři roky na ministerstvu se podle Vojtěcha podařila řada změn. Zmínil elektronizaci zdravotnictví, spuštění lékového záznamu, reformu úhrad, navýšení kapacit lékařských fakult či zastavení úbytku sester, posílení praktických lékařů a další.

„Ve chvíli, kdy přišel covid, tak jsem se stal ministrem covidu. Řešíme jej devátý měsíc. S kolegy jsme ve dne v noci dělali maximum pro to, abychom ochránili naše občany před nákazou. Troufnu si říci, že první vlnu jsme zvládli velmi dobře," řekl Vojtěch.

„Nadále zůstanu poslancem a budu vykonávat mandát a budu se věnovat zdravotnictví. Uvidíme, co bude poté," dodal. Na závěr poděkoval premiérovi Andreji Babišovi za důvěru. „Myslím, že se nemám zač stydět," řekl.

Babiš: Neuměl se bránit

Babiš dnes Vojtěchovi za jeho práci poděkoval. Boj s první vlnou epidemie podle něj zvládl neuvěřitelně. Chápe, že už byl Vojtěch znechucený politikou a médii. "Jsem přesvědčen, že kdyby veškerou svou energii nemusel vydat na boj koronavirem, jednou by se na něj vzpomínalo jako na nejlepšího ministra zdravotnictví," uvedl Babiš.

Vojtěcha považuje za poctivého a velmi pracovitého člověka. "Do naší politiky přinesl slušnost. Mnoho lidí by si z něj mělo vzít příklad," řekl na tiskové konferenci Babiš. Dle jeho slov však byla právě ona slušnost v české politice nevýhodou. "Neuměl se bránit," dodal Babiš.

Jeho práce si cení. "Převzal resort v rozkladu. Neměl to jednoduché, není lékař a přesto udělal na ministerstvu mnohem více práce než jeho předchůdci," upozornil premiér. "Je mi líto, že resort opuští a že svou misi kvůli situaci s covidem nemohl dokončit. Historie ukáže, kolik toho udělal."

Vojtěchovu práci ocenil i epidemiolog Rastislav Maďar. Podle něj byl "jedním z nejlepších ministrů zdravotnictví. Dal na názor odborníků, ale měl problém jej prosadit ve vládě," citovala jeho slova Česká televize. VÍCE ZDE

Podle serveru E15 by měl Vojtěch zamířit do čela Všeobecné zdravotní pojišťovny. Babiš ovšem na tiskové konferenci uvedl, že "tyto nesmysly nehodlá komentovat".

Kritika v posledních týdnech

Právě Vojtěch i Babiš v posledních týdnech kvůli stále se měnícím opatřením a zmatkům, kdo o nich vlastně rozhoduje, čelili velké kritice ze strany opozice i veřejnosti. „Lídrem s veškerou odpovědností je ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. My ostatní jsme mu k ruce, řekl v exkluzivním rozhovoru Deníku premiér Babiš.

Premiér v rozhovoru vyčetl Vojtěchovi především to, že i když má Česko Ústřední epidemiologickou komisi, kde sedí odborníci a zástupci všech resortů, svolal ji naposledy v květnu. "Což je chyba,“ řekl Babiš.

Na počátku září přišel Vojtěch s nařízením plošně zavést roušky, toto nařízení však následně premiér Andrej Babiš zrušil. "Bohužel jsme asi udělali chybu, že 1. července skončila povinnost nosit roušky. Na druhé straně si neumím představit, co by se v naší společnosti dělo, kdybychom trvali na jejich nošení. Roušky se souhlasem epidemiologů přestaly být povinné," vysvětlil Deníku premiér.

„Rozhodnutí odstoupit z funkce respektuji. Chtěl bych mu poděkovat za spolupráci. Očekávám, že pan premiér co nejrychleji oznámí jméno jeho nástupce tak, aby Ministerstvo zdravotnictví mohlo nadále plnit svou roli v rámci boje s epidemií," napsal na svém twitteru vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

„Adam Vojtěch se dozvěděl, že už to nechce dělat. Situace je vážná, ministr zdravotnictví ji nezvládal a Andrej Babiš před volbami něco udělat musel," napsala na svém twitteru předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Myslím, že ta složitá doba koronakrize byla nad jeho síly a než aby poškozoval vládu, tak raději odešel. Já jsem byl jeho kritikem, protože těch problémů se tam nakupilo mnoho. Kvituji to, že uznal sám, že to tak dále nejde," řekl v ČT předseda KSČM Vojtěch Filip.

„První z ministrů, který si uvědomuje vážnost situace a odchází, aby dal prostor lepšímu řešení, docela rozdíl od doby co “odcházel” ministr kultury," napsal na svém twitteru předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Pro Českou televizi posléze dodal, že žádném ministrovi se nemůže pracovat dobře, pokud mu do jeho resortu výrazně mluví premiér, který o tom daném resortu má pouze povrchní informace. „Neznamenal jsem, že by ministr Vojtěch byl schopen čelit jakýmkoliv rozhodnutím. Aby jasně řekl, kde je role premiéra a kde je role ministra, který je za svůj resort zodpovědný," řekl Jurečka. Toto podle něj dlouhodobě nebyl udržitelný stav. Náročné to prý bude i pro Vojtěchova nástupce, který bude muset tuto roli stanovit. „Nevím, jestli je to při premiérování Andreje Babiše vůbec možné," dodal Jurečka.

Podle předsedy STAN Víta Rakušana byl Vojtěch "fackovacím panákem premiéra". „Okřikoval ho jako malého chlapce. To svědčilo o tom, že pozice ministra zdravotnictví je velmi křehká," řekl v ČT Rakušan. Babiš podle něj bude nyní hrát o to, aby volební preference stouply za každou cenu. „Řízení krizového managementu přesto byly nad jeho možnosti," myslí si Rakušan.

„Odstoupil premiérův oblíbenec, který toho ve funkci dokázal velmi málo. Jako ministr se A. Vojtěch v otázce pandemie zkompromitoval v lednu, kdy se vysmíval upozorněním. Odchod přichází s 8 měsíčním zpožděním. Od premiéra čekáme, že rychle navrhne ministra, který zabrání zmatkům," napsal na svém twitteru předseda ODS Petr Fiala.

Podle Mikuláše Ferjenčíka (Piráti) nebyl základní problém českého přístupu k boji s epidemií ministr zdravotnictví, ale premiér Babiš. "Místo řešení situace pluje na vlně veřejného mínění. Tenhle problém se bohužel rezignací ministra zdravotnictví nevyřeší," napsal na twitteru.

Kabinet ANO a ČSSD také na dnešním zasedání obnoví kvůli poslednímu vývoji koronavirové epidemie činnost Ústředního krizového štábu (ÚKŠ).

Vrátit by se vláda měla i k problematice kurzarbeitu, projednat by měla i další možná opatření proti epidemii. Kabinet posoudí i nařízení o zvýšení důchodů na příští rok. Vláda původně oznámila, že se kvůli ÚKŠ sejde mimořádně dopoledne a kvůli běžné schůzi znovu odpoledne, nakonec však bude videokonference pouze jedna.