V ČR bylo dosud na koronavirus testováno 86 lidí a všechny vzorky byly negativní. Nemocnice v Česku jsou podle Vojtěcha na pacienty s vysoce nakažlivou chorobou připravené. "Já si myslím, že nemocnice jsou na to cvičeny, my jsme o tom i dneska diskutovali," uvedl ministr. Zdravotníci podle něj vědí, jak mají v případě pacienta s vysoce nakažlivou chorobou postupovat a kam se mají obrátit.

"V tomto směru jsme připraveni, já bych nechtěl vyvolávat nějakou paniku. To riziko tady beze sporu existuje a je nutné, abychom byli koordinováni," uvedl Vojtěch. Připomněl, že již svolal Ústřední epidemiologickou komisi, kde jsou i zástupci dalších rezortů. "Data sledujeme, komunikujeme s ostatními státy Evropy i s Italy, jak se to vyvíjí," uvedl.

Online reportáž Koronavirus 28.02. 11:20 Velká Británie potvrdila devatenáct případů nákazy koronavirem. Vůbec prvního nakaženého hlásí Wales. 28.02. 10:55 Akcie na evropských trzích prohlubují pokles, jejich hlavní index odepisuje další zhruba tři procenta a je hlouběji v pásmu korekce. Investoři se obávají, že narůstající počet nových případů onemocnění způsobeného koronavirem srazí globální ekonomiku do recese. 28.02. 10:38 Pětice Čechů, která byla v karanténě ve čtyřhvězdičkovém hotelu na kanárském ostrově Tenerife, odletěla zpátky do Česka. Informovala o tom cestovní kancelář Canaria Travel. Šestá Češka zatím karanténu opustit nemůže. 28.02. 10:15 Všechny dosavadní testy na koronavirus byly k pátečnímu ránu negativní. Na twitteru to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Dobrá zpráva. Všechny výsledky testů na koronavirus jsou k dnešnímu ránu negativní. Prozatím bylo vyšetřeno 154 osob. Některé testy se opakovaly, proto celkem proběhlo 168 vyšetření. Dalších 8 vzorků je v laboratoři. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) February 28, 2020 Celá on-line reportáž ZDE

"Zatím se zdá, že to je spíše nějaký jasně definovaný klastr, oblast, která je uzavřená, a ta epidemie se výrazně nešíří. Ale musíme být připraveni na to, pokud by se nějaký případ u nás objevil," dodal v souvislosti se situací v Itálii, kde v posledních dnech zaznamenali vysoký nárůst počtu nakažených koronavirem.

Nejtěžší je podle ministra zmonitorovat pohyb nakaženého pacienta a zjistit, s kým se dostal do kontaktu. Poukázal na to, že v Itálii nyní zdravotníci hledají prvního infikovaného, jehož prostřednictvím se virus rozšířil. Věří, že by se takové pátrání zvládlo i v českých podmínkách.