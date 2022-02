Petr Šimák majitel značky Slim Grafix, která připravuje helmy pro nejlepší sportovce světa.Zdroj: Archiv Petra ŠimákaJeho pražská firma Slim Grafix s týmem Ester Ledecké spolupracuje pátým rokem. Ester v helmách od Petra Šimáka triumfovala na olympiádě už před čtyřmi lety, jak na lyžích, tak o pár dní později na snowboardu. Přenést návrh Jonáše Ledeckého na helmu trvá zkušenému borci zhruba patnáct hodin. „Od Jonáše Ledeckého jsem dostal zjednodušenou 2D skicu. Na mně bylo, abych jeho návrh zpracoval, doladil, vyrobil šablonu a následně to vše přenesl na helmu,“ popisuje s tím, že Jonáš Ledecký je jedním z mála, podle jehož návrhů helmy firma Slim Grafix produkuje. U těch ostatních je vše kompletně v rukou zkušených grafiků, lakýrníků, v těchto případech spíše umělců ze Slim Grafix. Helma, kterou Ester na letošní olympiádu nasadila, je přibližně dvacátý kousek, který pro ni Petr Šimák připravil. Ač na olympijské helmě nesmí být žádný sponzor, je nutné zobrazit na ní STR, tedy logo týmu české závodnice, a křídla pro štěstí. Od úterního rána zlatá helma vznikala podle slov Petra Šimáka tak trochu na poslední chvíli. „Dostala ji v pátek a v neděli odlétala do Pekingu,“ upřesnil s tím, že není jediná z jeho dílny, kterou Ester v Pekingu provětrá. Premiéra čeká i helmu na lyžařský závod za pár dní.

Ledecká připomněla zlatý úspěch z dětství. Chci ty fotky, volal dojatý otec

Pro fenomenální českou zimní obojživelnici připravuje Petr Šimák zhruba tři až čtyři helmy na sezonu, jiná je na sjezd a Super G, jiná na slalom a další na snowboarding. „V případě pádu se následně vyrábí další. Repliku těch vítězných pak ještě vyrábíme pro sponzory, tedy RedBull nebo v případě minulé olympiády pro Coca-Colu,“ dodává s tím, že helmy z jeho dílny Ester nasazuje na všechny závody světových pohárů v obou disciplínách.

Zkušenosti sbíral Petr Šimák v USA, přesněji v Kalifornii. Po návratu do Česka založil značku Slim Grafix a vytváří originální motivy na helmy už dvacet let. Na hlavách je mají nejlepší sportovci světa, ročně jich v českém studiu vznikne zhruba sto třicet.

Vítězné helmy:- Na Dakaru nasadili helmy z českého designerského studia vítězové Nani Roma, Ricky Brabec či Kevin Benadives.- Na ploché dráze je měli na hlavách mistři světa Tai Woffinden, Chris Holder a Greg Hancock.- Na Dakar Češi připravují helmy Monster Energy pro tovární týmy Honda a Yamaha.

Dvanáct let spolupracuje převážně s firmami RedBull a Monster Energy. Vytváří originální kousky především pro zahraniční jezdce motoristických disciplín. Z Čechů to byl dříve Lukáš Pešek a v současnosti je to Filip Salač. Jeho helmy nosí i další sportovci, snowboardistky Eva Samková a Šárka Pančochová nebo kajakář Vavřinec Hradilek. Helmy z české designerské dílny obléká světová špička jezdců ploché dráhy nebo Dakaru. „Čtyři mistři světa z ploché dráhy měli na hlavách helmy s naším designem. V roce 2014 byli na stupních vítězů v kategorii aut na Dakaru jen jezdci v helmách barvených u nás. Letos nasadilo helmy od nás šest jezdců z první osmičky v kategorii motocyklů,“ řekl pro Prachatický deník. Helmy s českou stopou od nápadu po nástřik mají na Dakaru tovární týmy Honda a Yamaha pod hlavičkou sponzora Monster.

Další zlato pro Ester je podle Petra Šimáka obrovský úspěch. „Jsem nadšený, že jsem se na něm mohl svým způsobem podílet,“ uzavřel.