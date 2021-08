Ve čtvrtek 22. července dopoledne přišel na služebnu muž, kterého natočené chování dvou teenagerů velmi znepokojilo. A není divu. Šokující bylo i pro městskou policii. Nejen bezcitný scénář celého videa, ale i to, že se tím chlapci ve své nedozírné hlouposti pochlubili veřejně.

Na snímku je vidět, jak mladík tříská u skateparku Na Křemelce nějakou věcí do stromu, až z něj odlétala kůra a obnažil se kmen. Protože u autorství videa bylo jméno, nebylo složité zjistit z evidence obyvatel města, kde kameraman bydlí. Sehnal telefonní číslo na otce, a ten při šetření této události vyšel strážníkům maximálně vstříc, za což mu patří poděkování, protože obvykle nebývají rodiče rozpustilých puberťáků při jednání takto vstřícní. Tatínek uvedl, že o tom, co čtrnáctiletý syn provedl, ví, a že bude rád, když se hlídka k nim domů dostaví a řádně synovi promluví do duše. Tak se také stalo, samozřejmě za přítomnosti otce. Klučina přiznal, že akci natáčel a zveřejnil, ničení zeleně se ale aktivně neúčastnil.

Strážníci poté odjeli zdokumentovat škody způsobené na stromě. Náhoda tomu chtěla, že tu narazili na kluka z videa (i když by nebyl problém ho vyhledat, protože jméno i bydliště měli k dispozici). Už trestně odpovědný mladík nezapíral. Strážníkům jakoby nic oznámil, že do stromu sekal řídítky od koloběžky, kterou krátce předtím rozbil.

Podle prvotních informací z odboru životního prostředí, kam byl záznam o přestupku z městské policie postoupen k prošetření, se na tento útok proti ekologii ochránci přírody velmi intenzivně zaměří.

Jaroslava Krejčová, MP Strakonice