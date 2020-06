Podmíněný trest odnětí svobody na dva roky s podmínku na tři léta si za trestný čin loupeže odnesl od Okresního soudu ve Strakonicích obžalovaný O.C. (51). Rozhodl tak předseda soudu Roman Šustr.

Soudní síň. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Karel Pech

K incidentu došlo u podchodu u pivovaru v ulici Lázeňská ve Strakonicích letos 23. března přibližně ve 21 hodin, kdy poškozený ležel na plechu parovodu. Obžalovaný po něm chtěl dluh 400 korun. Když mu je poškozený odmítl dát, měl ho stáhnout z plechu dolů a fyzicky napadnout údery pěstmi zezadu a kopy. Následkem byla četná zranění L.V. od fraktury žeber až po zhmoždění hlavy. „Křičel na mne Volej si jak chceš, stejně tě nikdo neuslyší. Ale peníze jsem si od něj nepůjčil, vždyť proboha nic nemá. To já měl u sebe si 2800 korun a on to věděl,“ vypověděl L.V. na policii. Obžalovaný tvrdil, že lže. „Nadávali jsme si, ale neprali. Je to feťák a opilec,“ vypověděl před soudem obžalovaný.