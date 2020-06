Poškozený ale tvrdil, že nic nedlužil a navíc mu obviněný vzal mobilní telefon. U celého incidentu byl jako svědek další jejich známý V.R.

Dej mi čtyři stovky a odejdu

Co se stalo? „Letos 23. března ve 20.45 hodin napadl obviněný svého známého L.V., který zde ležel na plechu u parovodu. Stáhl ho dolů a chtěl po něm peníze se slovy Dej mi 400 korun a odejdu. Když mu poškozený L.V. peníze nedal, napadl ho obviněný údery pěstmi a kopy,“ řekla před soudem státní zástupkyně Miroslava Prokešová. Napadený prý volal o pomoc. Volání slyšel jeden člověk, který zavolal na policii.

Poškozený L.V. se k soudu nedostavil, protože v té době pobýval v psychiatrické léčebně ve Lnářích. Předseda senátu Roman Šustr tedy četl jeho policejní výpověď. „Stalo se to okolo deváté večer. Ondra chtěl peníze a ještě říkal Volej si jak chceš, nikdo tě neuslyší. Snažil se mi dostat do kapes, byly to hrozné rány. Peníze jsem si od nepůjčil, vždyť, proboha, žádné nemají. Srazil mne k zemi, dával mi rány do hlavy a do zad. Měl jsem u sebe 2800 korun z úřadu práce a on o nich věděl.“ Dále také uvedl, že on dal obžalovanému peníze, a to 200 korun, na nákup. Zbytek prý mu vrátil, bylo to asi sto korun. Ve výpovědi je také jeho přiznání, že kouřil trávu a píchal si pervitin, proto se čas od času léčí v psychiatrické léčebně ve Lnářích, aby se vzpamatoval a vše si srovnal.

K soudu nedorazil ani svědek V.R., kterému nebylo možné doručit předvolání. Také jeho výpověď soudce Roman Šustr přečetl. „Chlastali jsme s Ondrou celý den, měli jsme asi šest litrů vína. Já jsem na alkohol zvyklý, nic mi nedělá. Viděl jsem, jak ho stáhnul z parovodu a vláčel ho po zemi. Chtěl po něm čtyři stovky. Raději jsem se díval jinam, kdybych zasáhnul, dostal bych také. Ondra není špatný chlap, není lakomý, ale tehdy byl dost agresivní.“

Soud měl k dispozici také záběry z kamer strakonické městské policie, na kterých je vidět, jak obviněný O.C. do poškozeného L.V. strká a na dalším záběru má ruku napřaženou k úderu.

Návrhy

V závěrečné řeči státní zástupkyně Miroslava Prokešová uvedla: „Navrhuji obviněného O.C. uznat vinným z trestného činu loupeže. Výpověď poškozeného L.V. koresponduje s událostmi, které se ten večer odehrály. Kromě toho navrhuji také výchovný trest.“

Obhájkyně Jitka Eismanová byla přesvědčena, že nebyla naplněna skutková podstata trestného činu loupeže a její klient chtěl pouze vrátit dluh. „Stojí zde tvrzení proti tvrzení, protože svědek uvádí, že nic neviděl a ani záznam z kamery nic neobjasňuje.“

Soudce Roman Šustr byl ale jiného názoru a odsoudil obžalovaného na dva roky s podmínečným odkladem na tři roky. „Soud považuje za prokázané, že obžalovaný O.C. napadl spícího L.V. a způsobil mu uvedená zranění (frakturu žebra, zhmožděniny hlavy a další). Naopak, krádež telefonu nebyla prokázána, patrně jej poškozený při potyčce sám ztratil. “

Stačí jeden krabičák

Trestný čin loupeže je zvlášť závažný zločin, kterým pachatel usiluje o získání cizí věci násilím či pohrůžkou okamžitého vykonání násilí. Rozsudek vychází ze spodní hranice trestu, protože soud přihlédl také k tomu, že například nebyl použita zbraň a nedošlo k vážnému ohrožení života. Také vzal v potaz skutečnost, že obžalovaný O.C., který byl v minulosti devětkrát soudně trestán například za ublížení na zdraví, vydírání, loupež nebo útok na veřejného činitele, nebyl osm let v konfliktu se zákonem. Soudce Roman Šustr to ale uvedl na pravou míru. „Je vidět, že se snažíte žít poctivě. Ale stačí jedna krádež krabicového vína a je konec.“

Státní zástupkyně i obhájkyně se k rozsudku nevyjádřily.