Případ popsala mluvčí policie Jaromíra Nováková. Zloději podle jejích slov prohledali prostor prodejny, odkud sebrali 17 notebooků za nejméně 255 tisíc korun, šest tabletů a mobilní telefon.

"Ve stejné ulici tu samou noc zaznamenali vloupání i majitelé jednoho z domů. Pachatelé se jim pohybovali po domě, když spali. Násilím vnikli do garáže, kde vzali kabelku s různými léky a dalšími hygienickými potřebami, pánskou zimní černou bundu a klíče od vrat a od vstupních dveří do domu. Ze vstupní chodby přístupné z garáže odcizili klíče od vozidel Fiat a Citroen. Pachatelé se poté dostali do patra domu, kde v bytě odcizili kabelky s peněženkou, doklady, zdravotní kartou pojišťovny, platební kartou, různými slevovými kartami a finanční hotovostí. Bez jejich povšimnutí nezůstaly ani klíče od vozidla Volkswagen a malá kovová pokladnička, ve které bylo několik mincí cizí měny. Pachatelé přibrali modrý batoh, ve kterém byla tmavá pánská peněženka s finanční hotovostí s doklady a tablet Lenovo TB-X104F černé barvy. V domě pachatelé za sebou zanechali škodu v celkové částce 150 tisíc korun. Za použití odcizených klíčů od vozidel odcizili vozidla Fiat a VW Passat, z nichž vozidlo Fiat nechali odstavené a uzamčené po padesáti metrech od domu," popsala mluvčí další postup zlodějů.

S Passatem v hodnotě 50 tisíc korun pak zloději odjeli neznámo kam. Po vozidle policisté vyhlásili celostátní pátrání.

"Neznámí pachatelé, kteří skutek spáchali v době vyhlášeného nouzového stavu, jsou důvodně podezřelí ze spáchání krádeže v souběhu s porušováním domovní svobody, poškozením cizí věci, neoprávněném užívání cizí věci a také neoprávněném opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Případem se intenzivně zabývají blatenští policisté ve spolupráci s Oddělením obecné kriminality Územního odboru Strakonice. V pondělí 12. října bylo druhé odcizené vozidlo nalezené ve Středočeském kraji," doplnila Jaromíra Nováková.