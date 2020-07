Ve středu 8. července před pátou hodinou odpolední oznámila starší žena z Blatné na linku 158, že byla okradena, když se vracela na kole domů z nákupu.

Podle strakonické policejní mluvčí Jaromíry Novákové žena uvedla, že jí neznámý muž, kolem kterého projížděla na bicyklu, sáhl do košíku připevněného na zadní části kola a z něj vytáhl batoh s peněženkou, doklady a nákupem. "Seniorka krádež oznámila policistům a zároveň jim předala poznatky k popisu pachatele," upřesnila mluvčí. Blatenští policisté pachatele do hodiny zadrželi. Ten měl u sebe část odcizených věcí, zbytek věcí odhodil do křoví u jednoho z domů v Blatné. "Zadržený 21letý mladík z Blatenska se policistům ke krádeži doznal a ti proti němu zahájili trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinu krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku," zakončila Jaromíra Nováková.