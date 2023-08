Ve středu 30. srpna dopoledne zjistil majitel chaty v Kocelovicích na Blatensku, že měl v objektu nezvaného hosta. Podle policejní mluvčí Jaromíry Novákové tam napáchal škody za třiaosmdesát tisíc korun.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Podle všeho se zloděj do chaty u Kocelovic vloupal někdy od pondělí do středy 30. srpna a nezabránily mu v tom ani důkladně zamčené dveře, které vylámal. Podle všeho si celkem obstojně vybavil domácnost a k chatě musel dorazit autem. Bral, na co přišel, odvezl lednici, plynový dvouvařič, aku vysavač, ruční vysavač, pokojovou svítilnu na baterie, dvě stolní lampy, dalekohled v koženém pouzdře, knihy, sadu kuchyňských nožů, bojový nůž, petrolejovou lampu, ruční hasicí přístroj, svítilny, tužkové baterie, nástěnné teploměry, ruční mlýnek na kávu, kameninový hmoždíř, dvě dýmky s tabákem, alkoholické nápoje, kávu, sklenici medu a svazek klíčů. „Klíče, které našel ještě použil. Odemkl si totiž dveře do půdního prostoru a přilehlého stavení a kradl dál,“ popsala strakonická policejní mluvčí.

A tak zmizel ještě benzínový agregát a křovinořez, pojízdný gril, zahradní skládací křesla, zahradní sekačku s pojezdem, motorovou pilu, sekery, skládací hliníkový žebřík, prázdnou propanbutanovou láhev, čtvery zahradní nůžky, dvě ruční pily, plné plechovky piv, badmintonové rakety, další ruční nářadí, hřebíky, vruty, šrouby. Pachatel odnesl i dvě fotopasti včetně paměťových karet.

Kriminalisté odhadují, že pachatel či pachatelé se museli na místě pohybovat delší dobu, proto svědky žádají o případné informace. „Jakékoliv, pro někoho možná i nepodstatné informace o pohybu podezřelého vozidla či osob v okolí Kocelovic, mohou pomoci případ objasnit,“ požádala Jaromíra Nováková s tím, že volat je možné na tísňovou linku 158 nebo přímo na obvodní oddělení v Blatné na telefonní číslo 974 237 710.

