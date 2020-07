Po návratu z hospody napadl v září 2002 tehdy 46letý F. J. v bytě v obci na Budějovicku manželku, s níž žil 22 let a měli spolu tři děti. Měl asi 1,75 promile. Podle svědectví číšníka vypil ten večer asi sedm desítek, dvě dvanáctky, jednu či dvě velké a malé slivovice. Ženu doma urážel, kopal ji, posléze si došel do vedlejší místnosti pro nůž a zaútočil s ním. Druhá rána na krk zasáhla krkavici. Podle znalců se smrti nedalo zabránit.

Vražda. Ilustrační snímek. | Foto: Deník

Jako obžalovaný z vraždy mluvil před krajským soudem o svých psychických problémech. Tehdy prý šel deprese opět rozptýlit k řece, pak ale zašel do hospody a opil se. „Nevím, jak jsem došel domů a co jsem dělal, matně se pamatuji až to, že jsem stál v předsíni a žena ležela na zemi, kolem ní krev – jako když se probouzím ze sna,“ vyprávěl. „Snažil jsem se zadržet to krvácení z krku, chtěl jsem, aby kluci přivolali pomoc…“ Konflikty se ženou párkrát měli, ale nikdy ji nezranil. Napadání prý bylo oboustranné, často kvůli dětem.