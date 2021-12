Přišel s velkou sportovní taškou přes rameno hlavním vchodem pro veřejnost, vyjel výtahem nahoru, prošel kolem přepážek a zaklepal na dveře diskrétní pokladny opatřené koulí. Když mu bankéřka sedící za stolem bzučákem otevřela, přistoupil k ní, natočil si ji v křesle, přiložil jí ke spánku krátkou střelnou zbraň a přinesenou izolační páskou jí přelepil ústa a přivázal nohy a ruce k židli. Do kabely uložil bankovky v různých měnách z odemčeného trezoru za zády bankéřky a odešel.

Zločiny z archivu: Znásilnil slečnu na WC v nočním klubu, svědka zranil

Policie detailně šetřila návštěvy klientů v pokladně včetně ohlášení se k výběrům na kritický den, zapojila řadu odborných pracovišť, podezírala několik lidí, s jedním mužem dokonce provedla poznávací řízení a vyšetřovací pokus ke srovnání s originály záběrů loupeže, a v lednu 2010 obvinila Jaroslava J. (50).

Ten v přípravném řízení nevypovídal a odmítl odpovídat i před krajským soudem s tím, že v této bance prý nikdy nebyl.

Přepadená bankéřka popsala, jak po zaklepání vešel pán v klobouku, s brýlemi a s ohrnutým límcem. „Strašně rychle“ k ní přistoupil. Přiložil jí zbraň k hlavě se slovy, že je to přepadení, připoutal jí nohy a ruce k židli, naložil do tašky peníze, nařídil jí, že pět minut nesmí nic dělat, jinak že to špatně dopadne, a odešel.

Podařilo se jí dostat se k alarmu a k telefonu, kterým zavolala kolegyni, že ji přepadli. Posléze se dostala ke dveřím.

Zločiny z archivu: Jak se dítku běloruské matky dostalo tatínka

Vysvětlovala soudu režim diskrétní pokladny. Nemělo by se stát, aby tam přišel někdo „rovnou z ulice“. Tenkrát nikdo ohlášen nebyl a „nešťastnou náhodou“ měla zrovna mimo trezor připraveny peníze k odnesení na hlavní pokladnu. Proč po vstupu lupiče nezmáčkla knoflík alarmu, který měla na dosah ruky, vysvětlovala rychlostí akce a obavami z pistole. Při poznávacím řízení muže podle svých slov poznala „podle obličeje a postavy“.

Znalec z odvětví antropologie Kriminalistického ústavu prezentoval závěry ze srovnávání záznamů kamerového systému banky se srovnávacím materiálem, záznamy vyšetřovacích pokusů, při nichž vyšetřovatelé vedli podezřelé z činu stejnými místy a nechali je opakovat jednání v pokladně. Znalec měl říci, zda jde o totožnou osobu. Ze záznamu kamer banky pořídil fotografie, přičemž kvalitnější podle něho nelze získat. Poznamenal, že záznam byl znaleckému ústavu předložen už ve zřejmě komprimovaném souboru, kdy mohlo dojít k určité ztrátě informací.

Zločiny z archivu: Proč pana Miroslava v kraji nechceme

Nižší kvalita originálního záznamu umožnila znalci srovnat jen některé z antropologických znaků posuzované osoby (výška, postava, rovnost nosu, tvar ušního boltce, konfigurace lalůčku apod.). Podle jeho závěru lze Jaroslava J. označit za pravděpodobného pachatele. Respektive nenašel žádný znak, který by ho jako pachatele vylučoval.

Shoda osoby pachatele a Jaroslava J. je tak konstatována s pravděpodobností nejnižší úrovně, tedy asi v rovině, že ji nelze potvrdit, ani vyloučit.

Záběry přepadení z bezpečnostních kamer banky a záznamy vyšetřovacích pokusů s podezřelými si následně pustil i soud a poté odročil k dalšímu dokazování. V červnu 2013 pak obviněného obžaloby zprostil. „Existuje dál podezření, že loupež spáchal, ale indicie o tom nevedou k nezpochybnitelnému závěru o jeho vině,“ řekl předseda senátu.