Paní Anežka (41) uvedla u Okresního soudu v J. Hradci, že se při popíjení začali František (40) s poškozeným hádat o krabici vína. Ten ji prý urážel, tak mu dala facku a kopla ho do nohy. Dvě facky mu měl dát i další bezdomovec, v dalším vzplanutí hádky i Jan. Přidal se spoluobžalovaný František, který se dožadoval vrácení krabice a dvacky. Ona chtěla zraněnému zavolat sanitku, ale odmítl, tak mu dávala obklady a pomoc zavolala druhý den.

Poškozený řekl, že ho z ničeho nic Anežka opakovaně kopla do obličeje. Pak už neví, kdo ho bil, na oko neviděl. Kopali ho zprava i zleva. Přivolané policii řekl, že upadl po napadení nějakými kluky, protože mu to Anežka poradila. Pak ho odvedla se svědkem ke krmelci, kde přespávají. Druhý den ho tam navštívil známý a řekl, aby mu zavolali sanitku.

Podle lékaře při včasném ošetření byla možnost záchrany zraku poškozeného významně vyšší. Nelze říci, zda ke zlomení žeber došlo při útoku, nebo při pokusu pana Zdeňka o útěk z nemocnice později.

Okresní soud uzavřel, že panu Zdeňkovi ublížili na zdraví oba obžalovaní. Jako spolupachatelé odpovídají za následek společného jednání bez ohledu na to, jaké konkrétní zranění bylo kterým z nich způsobeno. Dvanáctkrát trestanému Františkovi uložil za ublížení na zdraví a výtržnictví tři a půl roku do věznice s ostrahou, Anežce dva roky a deset měsíců do věznice s dozorem. Zdravotní pojišťovně mají nahradit 52 677,23 Kč.

Obžalovaní se odvolali. Anežka trvala na tom, že poškozenému dala při útoku dvě facky a kopla ho do nohy, čímž mu zranění oka nemohla způsobit. Podle jejího obhájce se dopustila jen výtržnictví, a protože naposledy byla trestána před 16 lety, měla by dostat obecně prospěšné práce nebo podmínku. Františkův obhájce připomněl, že právě jeho mandant přivedl poškozeného k podání trestního oznámení, a to by prý těžko udělal při dojmu, že by obviněn mohl být i on.

Krajský soud ale obě odvolání zamítl. „Jsou spolupachateli, oba na poškozeného útočili a způsobili mu z nedbalosti těžkou újmu,“ uzavřela předsedkyně senátu.