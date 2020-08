Party se do sebe navážely, strkaly se, padla nějaká facka, kolem čtvrté to bylo dost nepřehledné. Pak mělo přijet auto, z něhož se ozvalo něco jako chvátejte, my jsme ho zabili, a „davidovci“ spěšně odjeli. Todeňští si pak všimli, že jim chybí Josef. Našli ho asi 150 metrů odtud s rozbitou hlavou. Dva měsíce ležel v nemocnici.

Z ublížení na zdraví, později z pokusu vraždy, byl obžalován zmíněný David. K ničemu takovému se ovšem nehlásí. Vypravuje, jak tehdy sedli v hospodě, popili, jak přišli ti druzí a začali se hádat a navážet se do nich. Rozhodli se, že zaplatí a odjedou. Ti druzí vyšli za nimi. "Pepíček" mu dal venku pěstí do obličeje, až mu začala téct krev, a on zavolal na tísňovou linku policie. Kamarád Pepa mu šel přeparkovat auto, aby nebylo tak na ráně. On, David, si pak pro vozidlo došel a popojel těch pár metrů na chalupu. Vzbudil maminku a ta mu rány ošetřila. Nikde se prý cestou domů nestavil, nikoho nepotkal, nikoho samozřejmě nenapadl. Až později slyšel, že tehdy někdo praštil "Pepíčka" po hlavě nějakým klackem.

Poškozený vyprávěl, že venku mu kamaráda napadli dva z té druhé party, tak jednoho odstrčil rukama. "Řekněme že do obličeje," připustil na otázku soudu; rána to prý ale nebyla. Auto toho Davida pak viděl odjíždět. Šel se tedy podívat, kam mizí, aby to mohli říci těm policistům, ale nenašel, kam zajelo, a vracel se. Najednou proti němu z boční ulice vystartovalo auto s dálkovými světly, vystoupili dva, ten z místa řidiče něco držel, on měl jen holé ruce, tak se přikrčil - a dostal tu ránu.

Očima svědků

Iozef Z., který byl tehdy spolucestujícím v onom autě „s dálkovými“, v přípravném řízení uvedl, že když Davidovo auto přeparkoval, dovedl ho k místu, kde je nechal, a nasedli, že se vrátí k hospodě. Psal prý na zadním sedadle SMS. David najednou zastavil, vyběhl a za chvíli se vrátil. Co dělal, svědek neví, psal přece tu SMS. Později mu měl řidič říci, že „Pepíčka“ něčím přetáhl.

Podle jednoho svědka David tehdy před hospodou řekl, že si pro něco dojde domů, že to tak nenechá. Jeho skutek tedy státní zástupce kvalifikoval jako vraždu ve stadiu pokusu. Byl sice k útoku vyprovokován poškozeným, který byl na počátku šarvátky, ale nelze pominout dobu, která pak do napadení holí uplynula - obžalovaný se dle žalobce zcela chladnokrevně připravil na vykonání pomsty…

Krajský soud Davida uznal vinným pokusem vraždy. Kolem 4.55 hodiny onoho 4. dubna napadl poškozeného dřevěným předmětem o délce 70 cm a průměru 7-8 cm zezadu zprava úderem do hlavy a způsobil mu zlomeninu lební kosti, zhmoždění mozku a další zranění. Motivem činu byla dle senátu jednoznačně msta za předchozí konflikt. S následky svého jednání byl pachatel přinejmenším srozuměn, když vedl takovým předmětem úder značnou silou na hlavu poškozeného… Za tento skutek a sbíhající se krádeže a porušování domovní svobody mu uložil deset let do věznic s ostrahou. Poškozenému má zaplatit 466 200 korun, z toho 380 000 za ztížení společenského uplatnění, pojišťovně 85 400 Kč.

Vrchní soud

rozsudek zrušil. Překvalifikoval čin Davida H. na ublížení na zdraví a uložil mu šest let vězení.

V březnu 2008 byl odsouzený na vlastní žádost přeložen k výkonu trestu do Rakouska. Tam byl pak podle našich informací 7. června 2009 propuštěn na svobodu.