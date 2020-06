Dvaačtyřicetiletý muž od začátku něco takového popíral. Tvrdil, že přišel kolem desáté večer. Pokoj byl uzamčen, tak vyrazil dveře a šel spát. Ráno pro něho zašel kumpán, přítelkyni prý řekl, že přijde na oběd, a ona mu něco odpověděla. Po návratu si na pokoji parťák všiml, že žena v posteli je divně bledá. Ztropili poplach a Petr M. se snažil přítelkyni oživovat.

K jejímu zranění nabízel řadu vysvětlení – mohl jí to prý způsobit někdo jiný, třeba i jeho bývalá přítelkyně, která na novou známost žárlila, mohla upadnout, v noci například chodila na záchod… Soudní lékaři konstatovali, že jediné zjištěné zranění na těle poškozené, které mohlo vést ke vzniku otoku mozku a ke smrti, byl krevní výron pod okem. Svědčil o úderu malé intenzity, přičemž na vzniku následku se podílel i zvláštní zdravotní stav napadené. V krvi měla 2,95 promile alkoholu (v moči dokonce pět promile) a dále toluen. Její smrt nastala časně ráno, ke zranění, které ji vyvolalo, došlo několik hodin předtím.

Svědek, jeden z ubytovaných, uvedl, že když šel v osudovou noc kolem 21. či 22. hodiny na záchod, slyšel z pokoje Petra M. nadávky a nějaké rány. Když se vracel, bylo už ticho.

Po dokazování soud obviněného obžaloby zprostil s tím, že nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro který je stíhán.

V pochybnostech…

Jakým způsobem poškozená utrpěla zranění, které vedlo k její smrti, podle senátu nebylo bezpečně zjištěno. Úrazový děj neviděl žádný svědek. S obžalovaným se žena stýkala, bydlel s ní na pokoji, při vyšetřování se znevěrohodňoval teoriemi, jak mohla ke zranění přijít, tvrdil, že s ní ráno v šest mluvil, což ale vyvrátili lékaři. To všechno odůvodňuje podezření, že jí zranění způsobil on. Nelze ale uzavřít, že událost proběhla tak, jak popisuje obžaloba, řekl předseda senátu. Není jednoznačně prokázáno, že obžalovaný poškozenou napadl. Znalci uvedli, že smrtelný následek velice pravděpodobně vyvolal úder do obličeje, ale nevyloučili ani pád na nějaký oblý předmět. Poškozená byla přitom značně podnapilá, v krvi měla kolem tří promile. Nelze vyloučit, že se v takovém stavu mohla sama o něco udeřit, pokračoval předseda senátu. V pochybnostech pak nelze uzavřít jinak než ve prospěch obžalovaného.

Nebylo prokázáno, že by Petr M. byl srozuměn s tím, že svým útokem může způsobit ublížení na zdraví, ani že to vědět mohl a měl. Znalci řekli, že úder byl tak malé intenzity, že by jeho následek sám o sobě nepředstavoval ani ublížení na zdraví. Smrtelný krevní výron pak byl ovlivněn zvláštním zdravotním stavem poškozené, o němž obžalovaný nevěděl. Nelze spravedlivě požadovat od obyčejného občana, aby byl schopen si uvědomit, že malý úder do obličeje může takový následek způsobit, uzavřel soud.