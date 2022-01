Podle mluvčí strakonické městské policie Jaroslavy Krejčové před půl pátou odpoledne zavolala na městskou policii žena, že na autobusové zastávce v Husově ulici, kousek od odbočky na Sokolovskou, našla krabici od bot a ze zvědavosti koukla, co v ní je. "Pravděpodobně by se v nálezkyni krve nedořezal. Našla krajtu, a ne malou. Strážník unaveného a zimou paralyzovaného hada přivezl na služebnu. Nutno podotknout, že kolem krabice, než se rozhodlo, co dál, chodila celá sloužící směna s řádným respektem," popsala tak trochu neobvyklý, ale husí kůži vyvolávající zásah mluvčí strážníků.

Samozřejmě si podle ní na služebně pokládali otázku, jak se krajta na zastávce ocitla. Zapomněl ji tu někdo, když nastupoval do autobusu? "To už by ale svého plazivého miláčka jistě sháněl. Logicky z toho tedy vyplývá, že se spíš nějaký chovatel dosti nejapně a neprozíravě hada zbavil, aniž by do důsledků domyslel možnosti, co se mohlo stát a odehrát," pokračovala Jaroslava Krejčová.

Hledaná krajta královská se našla. Vyhřívala se na sluníčku

Krajtu se strážníkům podařilo umístit do Přírodovědné stanice v Horažďovicích. Tamní pracovníci potvrdili, že se jedná o krajtu královskou. Prý byla ztuhlá a museli ji zahřívat na topných kamenech. Krajta zatím jméno nemá, vymyslí ho ale děti, které do přírodovědných kroužků chodí.

Strakoničtí si jistě vzpomenou na případ uprchlé krajty královské z loňského léta. Had, který 3. srpna zmizel chovateli v Dražejově ze špatně zabezpečeného terária, se úspěšně skrýval až do 23. září, kdy zřejmě opustil úkryt a vyhříval se na sluníčku u vchodu sousedů dotyčného chovatele. Odchytit ho pro strážníky už nebylo nic složitého.