Z krádeže je podezřelý muž (27) z Českých Budějovic. Ten 15. prosince přišel do strakonického supermarketu „nakupovat“.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Místo ale aby zboží ukládal do nákupního košíku, ukládal si ho do batohu. Tři sprchové gely, tělové máslo, holicí strojek, ústní vodu, pivo, červené víno, želé, čaje, mléko a jedno balení krůtích řízků se pokusil v batohu na zádech pronést přes pokladny, aniž by zboží za 760 korun zaplatil. „Jeho pokus mu ale nevyšel, byl zadržen ostrahou prodejny a předán policistům,“ řekla tisková mluvčí strakonické PČR Jaromíra Nováková. Vzhledem k tomu, že muž byl v posledních třech letech za trestnou činnost pravomocně odsouzen, dopustil se trestného činu, za který skončí opět před soudem.