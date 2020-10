Škoda Octavia, zaparkovaná v ulici Českých Lesů ve Strakonicích, upoutala v noci z úterý na středu zatím neznámého pachatele.

Zloději řádí i v autech - ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Šrubař

"Pachatel nezjištěným způsobem vnikl do uzamčeného vozidla, prohledal kabinu vozidla a následně z ní odcizil palubní kameru zn. DOC, aku vrtačku značky Bosh, aku vrtačku značky Black Decker, pánskou peněženku finanční hotovostí, doklady, kartou pojištěnce, platebními kartami, čipovou a palivovou kartou. Pachatel způsobil škodu ve výši dvacet čtyři tisíc korun. Pachatel se do vozidla vloupal v době vyhlášení nouzového stavu. V případě dopadení pachatele a prokázání skutku tak hrozí pachateli trestní sazba na dobu od dvou do osmi let," popsala mluvčí policie Jaromíra Nováková.