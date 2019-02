Strakonice – Pohlavní zneužití, ohrožování mravní výchovy dítěte, výroba a nakládání s dětskou pornografií.

Obžalovaný Zbyněk Mařík. | Foto: Deník/ Petr Škotko

Za to má strávit vedoucí a manažer strakonického tanečního souboru Osm a půl opice Z.M. (34) dva roky za mřížemi ve věznici s ostrahou. K tomu dostal zákaz veškeré zájmové či pracovní činnosti, kde může přijít do styku s osobami mladšími 15 a 18 let.



Verdikt vynesla ve čtvrtek 18. ledna soudkyně Ivana Kolářová. Soudní líčení bylo bez přítomnosti veřejnosti.



Z.M. měl v roce 2013 vykonat v sedmi případech a v roce 2015 v pěti případech soulož s nezletilými členkami souboru, a o to i přesto, že mu byl jako vedoucímu souboru znám jejich věk. V roce 2017 pak bylo u něj při domovní prohlídce nalezeno v počítači na 7000 pornografických fotografií, na kterých byly zachyceny nezletilé členky souboru v různých pozicích. Prohlídka také prokázala zaslání e-mailů s fotografiemi jedné z fotografovaných dívek.

Ivana Kolářová pak ve svém zdůvodnění hovořila o dopadu jednání odsouzeného. „Bral dívky jen jako kořist, zatímco ony věřily, že k nim cítí i něco víc, než jen sex. Jemu šlo ale pouze o jednu věc. I když vyjádřil lítost nad svým chováním a omluvil se poškozeným, šlo jen o naučenou a účelovou frázi,“ uvedla mimo jiné Ivana Kolářová. Připomněla také, že odsouzený dokonce jedné z dívek vyhrožoval fackou, pokud „mu její výpověď nepomůže.“ Je doložen i případ, kdy se snažil zmanipulovat dívku (11) k odjezdu na soustředění i přes zákaz rodičů. „Jednal tak, že se pokoušel postavit dítě proti svým rodičům,“ pokračovala Ivana Kolářová. Dodala také, že podle vyšetřování byly svědkem jedné soulože právě na soustředění souboru dvě nezletilé dívky. „I té mnohem mladší muselo být jasné, co se v posteli děje,“ uvedla.



Chování, které Z.M. poslalo za mříže, ale není v jeho případě nic nového. Už v roce 2008 ho právě soudkyně Ivana Kolářová chtěla poslat do vězení, nakonec dostal za pohlavní zneužit podmínku na dva roky se zkušební dobou na čtyři roky. I tady soudkyně připomněla jednu závažnou věc. Při vyšetřování totiž vyšlo najevo, že se znovu tohoto konání dopustil už v roce 2011, tedy v době, kdy „byl v podmínce.“ Dívka, které se „zájem“ vedoucího souboru týkal, nic neohlásila. „Mohl tedy po uplynutí zkušební doby dále předkládat čistý rejstřík,“ dodala Ivana Kolářová.



Soud zvažoval také nepodmíněný trest na čtyři roky a zákaz činnosti na 10 let. O menším trestu rozhodlo přiznání odsouzeného a jeho ochota spolupracovat.



Státní zástupkyně Miroslava Prokešová se po opuštění soudní místnosti nechtěla k výši trestu vyjadřovat. Jen uvedla: „Trest se shoduje s návrhem žaloby.“



K možnosti odvolání se ani jedna ze stran nevyjádřila.