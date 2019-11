Netrefil do správného bytu

V neděli 3. listopadu ve čtyři hodiny ráno přijal dispečink městské policie oznámení od obyvatele jednoho domu v Dukelské ulici ve Strakonicích s tím, že na chodbě mají nějakého opilce, který ruší noční klid tak, že se nedá spát. Strážníci zjistili, že tím mužem označeným za opilce – a byl v podnapilém stavu – je také obyvatel domu. Nemohl jen najít správné dveře domů. Strážníci muže dovedli k bytu, kde si ho převzala přítelkyně.

Peripetie soužití

Byla neděle 3. listopadu po jedenácté hodině v noci, když na stanici městské policie volala sousedka jednoho domu v Bezděkovské ulici ve Strakonicích, že tam muž neustále bouchá na dveře bytu a ona se obává, že zbil ženu, která ho nyní nechce pustit dovnitř. Po příjezdu hlídka vyslechla příběh po vzoru italského soužití. Životní peripetie sdělovali oba aktéři strážníkům v naprostém klidu. Policisté se dozvěděli se, že se žena s mužem nepohodli, ona ho polila vodou a on ji udeřil do hlavy. Muž chtěl vstoupit do bytu a odnést své osobní věci, proto byla na místo přivolána Policie ČR. Žena si následně stěžovala na malátnost a silnou bolest hlavy. Přes dispečink městské policie byla na místo povolána také záchranka. Ta ženu odvezla do nemocnice k vyšetření. Událost řeší státní policie.

Děti zachránily opeřence

Informaci o zraněném holubovi v ulici Arch. Dubského ve Strakonicích přijal v pondělí 4. listopadu strážník městské policie. Jaké bylo překvapení hlídky, když na místě zjistila, že poraněného ptáka našly děti a prokázaly, že mají srdce na svém místě. Strážníci holuba odvezli do veterinárního centra. Veterinář ho ošetřil a slíbil, že jakmile to půjde, vypustí ho zpět do přírody.