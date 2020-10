V pátek strakoničtí policisté zahájili šetření případu krádeže, porušování domovní svobody a přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Lupič, zloděj - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Podle policejní mluvčí Jaromíry Novákové za tím stojí neznámý pachatel. "V přesně nezjištěné době v pátečních časných ranních hodinách zloděj v obci Pražák na Vodňansku po překonání neuzamčené vstupní branky vnikl na pozemek u domu, kde na terase odcizil odložené boty. Dále vnikl do garáže přiléhající k domu, kde odcizil svářečku na plast. Pokusil se dostat také také do dalšího domu, u kterého vytrhl dřevěnou síťku na hmyz. Poté jeho kroky vedly do zaparkovaných vozidel na pozemcích domů. V neuzamčeném vozidle značky Fiat, které prohledal, odcizil tankovací kartu zn. Benzina. Následně vnikl ještě do vozidla značky Dacia, ze kterého nic neodcizil. Celková škoda je vyčíslena na 5 tisíc korun," popsala Jaromíra Nováková.