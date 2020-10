Polonahý u kostela

Hned dvě oznámení během půl hodiny se v úterý 6. října týkala muže, který pohoršoval na veřejnosti. On o tom, že se chová nevhodně, ale vůbec nevěděl. Byl opilý. Lidé ho před třetí hodinou odpolední viděli, jak spí na lavičce u kostela svaté Markéty se svlečenými kalhotami. Hlídka se od něj dozvěděla, že na uvedené adrese nebydlí, že skončil na ulici. Z místa u kostela byl vykázán.

Zvláštní žena

V úterý 6. října po sedmé hodině večerní vyjížděla hlídka do Rybniční ulice, kde se měla už delší dobu nacházet podivná žena. Zvláštní vskutku byla. Seděla na lavičce, měla u sebe tašku, deštník, deku, komunikovala velmi slušně. Strážníkům řekla, že je z Ostravy, že přijela s kamarádem z Prahy a zítra bude pokračovat do Plzně. Strážníci jí nabídli přespání v azylovém domě, ale to odmítla, prý je takto zvyklá cestovat. Hlídka ženu během noci několikrát zkontrolovala, ta pokojně spala na lavičce zabalená do spacáku. Po šesté hodině ranní vstala a pokračovala ve své vytýčené trase.

Roztržka v marketu

Roztržku mezi zákazníkem a personálem Kauflandu řešili strážníci v úterý 6. října v poledne. Bylo nahlášeno, že dotyčný neměl roušku a byl drzý. Mladík přiznal, že roušku sice neměl, ale že si ústa a nos chránil tričkem, které vytáhl na obličej. Jeho slova potvrdil i kamerový záznam marketu. Ničeho se nedopustil.

Ozbrojen mačetou se sám udal

Ve čtvrtek 8. října dopoledne obdržely hlídky informaci o pátrání po muži, který je ozbrojený mačetou, pohybuje se mezi Dobeví a Kraselovem a jezdí přes Strakonice. Je podezřelý ze spáchání trestného činu. Pachatel ušetřil hlídkám práci. V půl jedenácté se přišel na policii sám udat.

Jaroslava Krejčová, tisková mluvčí MP Strakonice