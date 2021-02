Kostelní zvony zrovna odbíjely

Kostelní zvon se chystal odbíjet pravé poledne, když v pátek 12. února přijali strážníci oznámení, že v Leknínové ulici se na zemi povaluje zřejmě opilý chlap. To se potvrdilo. Muž ještě dokázal zaktivovat své buňky k pohybu a nechal se hlídkou doprovodit domů. Tam si ho převzala manželka. K čemu se v ten okamžik aktivovaly její buňky, těžko říct.

Havárie? Kdepak! Ledové království

V pátek 12. února před jednou hodinou odpolední volal na linku 156 muž, že v zahrádkářské kolonii u Blatského rybníka je havárie vodovodního řadu, a počasí způsobilo, že tryskající gejzír zmrzl do výše tří metrů. Zaplaťpánbůh se s tou havárkou mýlil. To jen majitel oné zahrady každoročně vytváří pro potěšení oka kolemjdoucích malé ledové království. Nutno uznat, že zahrádkář své mrazivé kouzlení dotáhl k dokonalosti a u jeho plotu se vskutku kdekdo zastaví. Nutno ale také uznat, že se skvěle zachoval i oznamovatel. Co kdyby vodovodní řad opravdu zkolaboval?

Zoufalí muži dělají zoufalé věci

Další případ, který ukázal, že všímavost k podivnostem chování bývá na místě, se stal v pátek 12. února v podvečer v Mlýnské ulici. Hlídka dostala zprávu, že tu dva mladíci stojí u auta a něco rozbíjejí. Realita byla o něco šťavnatější. Potvrdila, že i zoufalí muži dělají zoufalé věci. Konkrétně 28letý muž z jedné vesnice na Strakonicku. Nemohl se dostat do auta, protože přimrzly dveře, a tak rozbil jedno okénko, aby si vzal osobní věci. Vůz patří tatínkovi tohoto muže činu. Otec dostal od strážníků informaci, co se odehrálo. Co si pomyslel, nevíme, každopádně slíbil, že si auto nějak provizorně zajistí.

Sázka na třináctku nevyšla

Chvíli si myslel, že třináctka je šťastné číslo. V sobotu 13. února se ale záhy přesvědčil, že pokoušet štěstí je jako dráždit hada bosou nohou. A tak zlodějíček pocítil v marketu Billa v ulici Na Ohradě nepříjemný kousanec v podobě poměrně vysoké pokuty, kterou dostal od strážníků za krádež zboží za bezmála 1100 korun. Chtěl pronést kořalky, asi na zahřátí.

Když se chce…

Když jsou komunikování a slušnost v rovnováze, dá se vyřešit lecjaká zapeklitá situace. Třeba sousedčina naštvanost na souseda. Z Raisovy ulice přišla v pondělí 15. února prosba, aby strážníci domluvili muži, který každé ráno nastartuje auto a nechá motor prý tak hodinu běžet, aby se zahřál. Oznamovatelka uvedla, že jí vadí smrad z výfuku. Hlídka nejprve zjistila, komu vůz patří, a za majitelem pak jela najisto. Byl asi překvapený, co je důvodem návštěvy uniforem. Sdělil, že má v autě nainstalované nezávislé topení a zapíná ho na dálku čtvrt hodiny předtím, než odjíždí. Omluvil se, prý netušil, že by tento způsob jeho ranního ceremoniálu mohl jiné obtěžovat. Poděkovala i oznamovatelka, že strážníci pomohli.

Díky, že soused zavolal

V pondělí 15. února krátce po poledni požádal operační od státní policie o výjezd hlídky strážníků do ulice Stavbařů, odkud volal soused jedné seniorky s obavou, že se ženě něco stalo, protože slyší volání o pomoc. Na místo mířili i hasiči a zdravotníci. Paní pomoc skutečně potřebovala. Doma upadla. Strážníci pomohli záchranářům odnést ženu do sanitky.

Jaroslava Krejčová, tisková mluvčí MP Strakonice