Nepozorný řidič

Strážníci městské policie prováděli v ranních hodinách 23. 2. kontrolu v ulici Plánkova. Jejich pozornosti neuniklo nezajištěné vozidlo tovární značky Škoda. Následně byl zjištěn jeho majitel, jemuž vůz strážníci předali.

Nález injekční stříkačky

Dne 23. 2. v ranních hodinách nalezla hlídka Městské policie Strakonice v ulici Plánkova injekční stříkačku s jehlou. Nález umístili do přepravního boxu z K-centra k následné likvidaci.

Žena kradla v marketu

V odpoledních hodinách 23. 2. bylo telefonicky oznámeno na služebnu Městské policie Strakonice zaměstnancem jednoho z marketů v ulici Katovická, že zde jejich ochranka přistihla osobu, která odcizila zboží tím, že prošla přes pokladnu bez jeho zaplacení. Po příjezdu strážníků na místo, bylo zboží na provozovnu vráceno a přestupce byl na místě vyřešen v příkazním řízení.

Řídila přes vyslovený zákaz řízení

Poté, co se snažila odcizit zboží v jednom ze strakonických marketů, nasedla žena do vozidla a snažila se s ním odjet, přestože má správním orgánem vysloven zákaz řízení. V ulici Katovická byla zastavena hlídkou městské policie a následně předána hlídce Policie ČR.

Mladíci byli po ničení odchyceni

Na základě upozornění vyrazili krátce před půlnocí 23. 2. strážníci městské policie do ulice Arch. Dubského a okolí. Dva mladíci zde byli odchyceni poté, co poničili u jednoho ze zde zaparkovaných vozidel zpětné zrcátko, utrhli a poničili dva odpadové koše a rozbili skleněnou výplň vchodových dveří. Co je k tomuto přimělo, přestože oba dva mají trvalé bydliště v této lokalitě města, snad ani oni sami neví. Vzhledem k tomu, že na místě vznikla škoda několika subjektům, byli oba výtečníci předáni přivolané hlídce Policie ČR.

Muž skončil na záchytce

V odpoledních hodinách 24. 2. byli strážníci požádáni zdravotnickou záchrannou službou o asistenci v ulici Na Ohradě před obchodním domem, kde zasahují u opilého člověka. Po ošetření dotyčného, u kterého byla naměřena hodnota alkoholu v dechu 3,1 promile, rozhodl lékař o jeho následném převozu na záchytnou protialkoholní a protitoxikomanickou stanici do Českých Budějovic. Sem opilého muže doprovodila již hlídka městské policie.

Kamery byly nápomocny k dopadení drobného zlodějíčka

Za pomoci kamer byl ve večerních hodinách 28. 2. zjištěn mladík, který se pohyboval v prostorách strakonického hradu a ve kterém strážník poznal osobu, která před několika dny odcizila zboží v prodejně v ulici Smetanova. Hlídka jej ztotožnila a s podezřením ze spáchání přestupku, ke kterému se mladík doznal, byl předán Policii ČR.