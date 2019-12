Se slušností nejdál dojdeš

Ve vší slušnosti nakonec skončila vyhrocená situace v budově autobusového nádraží. V pátek 1. 11. odtud po druhé hodině odpolední volala žena, že nějaký opilec napadá lidi a obviňuje je, že mu ukradli telefon. Se strážníky dotyčný ale komunikoval slušně, a to i přes svůj podroušený stav. Připustil, že mobil asi někde ztratil, omluvil se a odešel.

Čekání v dešti

V pátek 1.11. přijala stálá služba městské policie oznámení, že v parčíku u pomníku v ulici 5. května leží na lavičce nějaký muž. Bylo 19.20 hodin a pršelo. Hlídka ho probudila a zjistila, že pán čeká na autobus, který mu jede za tři hodiny. Odmítl se jít schovat na autobusové nádraží pod střechu, řekl, že mu nic nechybí a že bude čekat na dešti.

Čtyři stříkačky na začátek měsíce

V říjnu lidé nahlásili devět nálezů použitých injekčních stříkaček. Bohužel ani listopad nebude bez záznamu. Už v sobotu 2.11. volal před desátou hodinou dopolední muž, že u své garáže u hřbitova leží hned tři stříkačky. Hlídka je bezpečně zlikvidovala. Stejně postupovala i v pondělí 4.11. v podvečer, kdy byl nahlášen další nález, tentokrát v ulici Stavbařů u vývěsních ploch.

Šťastný návrat českého fouska

V sobotu 2.11. už si v Penny marketu nevěděli rady s neodbytným psíkem, českým fouskem. Kolem poledního požádali o pomoc strážníky. Uvedli, že pes stále vbíhá do prodejny a je jak bumerang – když ho vyženou, pokaždé se vrátí. Hlídka psího tuláka odvezla do útulku. V mezidobí se strážníkovi podařilo zjistit, že psa odpovídajícího popisu už majitel hledá prostřednictvím Facebooku Strakoňáci. Ihned byl informován.

Netrefil do správného bytu

I to se může stát. V neděli 3.11. ve čtyři hodiny ráno přijal dispečink městské policie oznámení od obyvatele jednoho domu v Dukelské ulici, že na chodbě mají nějakého opilce, který ruší noční klid tak, že se nedá spát. Strážníci zjistili, že tím mužem označeným za opilce – a byl v podnapilém stavu – je také obyvatel domu, jen se nemůže dobrat správných dveří, kde bydlí. Dovedli ho k bytu, kde si ho do péče převzala přítelkyně.

Peripetie soužití

V neděli 3.11. volala po jedenácté hodině v noci sousedka jednoho domu v Bezděkovské ulici, že tu jeden muž neustále bouchá na dveře bytu a že se obává, že zbil ženu a ta ho nyní nechce dovnitř pustit. Po příjezdu hlídka vyslechla příběh po vzoru italského soužití. Životní peripetie sdělovali oba aktéři strážníkům v naprostém klidu. Dozvěděli se, že se žena s mužem nepohodli, ona ho polila vodou a on ji udeřil do hlavy. Muž chtěl vstoupit do bytu a odnést své osobní věci, proto byla na místo přivolána Policie ČR. Žena si následně stěžovala na malátnost a silnou bolest hlavy. Přes dispečink městské policie byla na místo povolána také záchranka. Ta ženu odvezla do nemocnice k vyšetření. Událost řeší PČR.

Děti zachránily opeřence

V pondělí 4.11. přijal strážník informaci o zraněném holubovi v ulici Arch. Dubského. Jaké bylo překvapení hlídky, když na místě zjistila, že poraněného ptáka našly děti a že prokázaly, že mají srdce na svém místě. Strážníci holuba odvezli do veterinárního centra. Veterinární lékař ho ošetřil a slíbil, že jakmile to půjde, vypustí ho zpět do přírody.

Tisková mluvčí MP Strakonice Jaroslava Krejčová