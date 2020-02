Nesahejte, volejte

Hned v první dny nového roku museli strážníci likvidovat použité injekční stříkačky na různých místech ve městě. Ve čtvrtek 2. ledna předal vzkaz na dispečink městské policie operátor tísňové linky 112. Dvě stříkačky našli oznamovatelé u náhonu v Mlýnské ulici. V pátek 3. ledna se další stříkačka našla na louce vedle kruhového objezdu v Blatenské ulici. Ve středu 8. ledna volala učitelka z MŠ Čtyřlístek, že s dětmi narazily na stříkačku u hotelu Bavor. A ve čtvrtek 9. ledna se našla injekční stříkačka v Dukelské ulici. Všem oznamovatelům patří poděkování, že nález této nebezpečné věci oznámili. Preventistky městské i státní policie se snaží vštěpit zásady chování při takových objevech už dětem v první třídě. Základ je na stříkačku nesahat!

Fenka s cedulkou na krku

Od začátku roku přijala městská policie několik oznámení o zatoulaných psech. Téměř ve všech případech se ale jednalo o domácí mazlíčky, které už někdo postrádal, takže se tuláci vždy šťastně vrátili domů. Až na jednoho. Vlastně jednu. V pátek 3. ledna před půl pátou odpoledne volala na dispečink paní, že našla v Radomyšlské ulici fenku uvázanou k dopravní značce. Fenka měla u sebe cedulku, že se majitel omlouvá, ale že se o ni už nemůže starat.

Zmatený muž na mostě

V sobotu 11. ledna v půl druhé v noci dostala městská policie od kolegů ze státní policie informaci, že se hledá pacient, který odešel z nemocnice a který je zmatený. Hlídky měly k dispozici jeho fotografii. Strážníkům se podařilo muže najít během čtvrt hodinky od nahlášení. Vzhledem k tomu, že muž byl v mrazivém počasí oblečen jen v mikině, poskytli mu strážníci azyl v teplém vozidle.

Pomoc starému muži

O pomoc v sobotu 11. ledna v půl třetí ráno požádala strážníky žena ze Sídliště 1. máje. Její manžel, kterému je přes osmdesát let, doma upadl a ona ho nedokázala zvednout. Hlídka na místo určení okamžitě vyrazila a seniorovi pomohla.

Do akce přišel i policejní pes

Akční případ řešily v sobotu 11. ledna od půl desáté večer hlídky státní i městské policie. Začalo to v Mírové ulici tím, že zde podezřelý řidič před kolegy ze státní utekl od svého auta. Dokonce byl do akce povolán i policejní pes. Ten ale před jedním rodinným domem ztratil stopu. Byl tu však nalezen řidičův telefon. Na ten se v průběhu další hodiny snažila dovolat jedna žena bydlící na sídlišti Mír. Prostor kolem jejího domu byl monitorován kamerovým systémem a hlídali zde i strážníci. Muž se tady ale neobjevil. Stejně spadla klec. Hlídka městské policie dotyčného objevila v Pionýrské ulici a pak už bylo jen otázkou mžiku, než si ho Policie ČR odvezla.

Stříkačka přímo před školou

V pondělí 13. ledna těsně před zahájením vyučování informoval jeden tatínek strážníka přímo v terénu, že když doprovázel své dítě do ZŠ Čelakovského, našel před vchodem u stromu odhozenou injekční stříkačku. Tento nebezpečný nález byl z místa odstraněn. Oznámit takový nález na linku 156 je velmi důležité. Uživatelé drog často mají nevyléčitelné nemoci a kdyby se o jehlu píchlo například zvídavé dítě, bylo by neštěstí na světě. Proto všem, kteří nález stříkačky nahlásí, moc děkujeme.

Stříkačky

Ani druhá polovina ledna nezůstala nedotčena nebezpečnými nálezy v podobě použitých injekčních stříkaček. V pondělí 20. ledna přišlo oznámení o takovém nálezu za prodejnou Jednoty ve Smetanově ulici. V sobotu 25. ledna se našla stříkačka u lávky směrem ke kempu na Podskalí a ve Zvolenské ulici u dětského hřiště. Na linku 156 volal ze Zvolenské nezletilý chlapec. Nejen jemu za tato oznámení děkujeme.

Jen ho nechte, ať se bojí?

V pátek 31. ledna vyjížděla hlídka městské policie do Leknínové ulice. Jeden muž nahlásil, že mu pořád někdo bouchá na dveře a zvoní a on se bojí otevřít. Záhy se zjistilo, proč má dotyčný obavy. Dobýval se na něj jeho známý, na jehož jméno si vzal v daný okamžik vystrašený muž paušál na mobilní telefon a neplatil. Ten, co zvonil a bouchal, mu přišel pouze oznámit, že má smůlu, že paušál zrušil. K hádce či násilí na místě nedošlo.

Jaroslava Krejčová, tisková mluvčí MP Strakonice