Strakonice - Výjezdy hlídek.

Strážníci pomohli muži

Krátce po půl třetí ráno 3. 1. přijali na linku tísňového volání žádost o pomoc od nevidomého muže, který se ocitl v komplikované situaci na místním vlakovém nádraží. Na nádraží se již v tuto hodinu nenacházela obsluha a muž pro svůj handicap nedokázal zjistit přesný čas odjezdu vlaku a zároveň neměl kde na vlak počkat. Na místo tak vyjela hlídka strážníků, která muži čas odjezdu vlaku zjistila a doprovodila jej na nedalekou čerpací stanici, kde mohl počkat v teple. Za necelé dvě hodiny hlídka muže na čerpací stanici vyzvedla a odvedla na vlak. Muž poté v pořádku odcestoval.



První nález použité stříkačky v novém roce

Dne 3. 1. byl na služebnu Městské policie Strakonice telefonicky oznámen nález použité injekční stříkačky v čekárně budovy ČSAD. Na místo byla vyslána hlídka strážníků, která stříkačku umístila do přepravního boxu z K - centra.



Tři krádeže ve stejném obchodě

Hned tři krádeže v supermarketu v ulici Katovická řešili strážníci o prvním lednovém víkendu. Všichni tři pachatelé byli strážníky ztotožněni a předvedeni na obvodní oddělení Policie ČR za účelem lustrace. Jelikož u dvou pachatelů se nejednalo o první majetkový přestupek a s přestupkem na místě nesouhlasili, budou muset své jednání obhajovat na přestupkovém oddělení MÚ Strakonice. Třetí pachatel byl strážníky vyřešen pokutou.



Nalezenou injekční stříkačku si nezletilý přinesl domů

Dne 14. 1. na linku MP přijali oznámení od muže, že jeho nezletilý syn přinesl domů použitou injekční stříkačku, kterou našel v ulici Kosmonautů. Na místo byla vyslána hlídka, která použitou stříkačku od oznamovatele převzala, uložila do plastového kontejneru a převezla k odborné likvidaci. V případě nálezu volně pohozené injekční stříkačky je nutno dbát vlastní opatrnosti a na takové předměty v žádném případě nesahat ani je nesbírat. Nejlepším řešením je přivolat na místo hlídku městské policie. Strážníci jsou ke sběru infekčního materiálu vyškoleni a mají k němu i všechny potřebné pomůcky.



Krást se nevyplácí

Dne 15. 1. přijali na služebnu městské policie oznámení o krádeži v supermarketu v ulici Katovická. Na místo vyjela hlídka strážníků, která na místě provedla kontrolu totožnosti a následně předvedla na OO Policie ČR za účelem lustrace spáchaných trestných činů. Lustrace byla negativní. Věc byla vyřešena pokutou.



Mladá žena řídila vozidlo bez řidičského průkazu

Ve večerních hodinách 15. 1. si na čerpací stanici ÖMV všimli strážníci městské policie nezvyklého chování řidičky jednoho ze zde parkujících vozidel. Vzhledem k této skutečnosti se hlídka na toto místo zaměřila a kontrolovala další jednání osádky. Po krátké chvíli do vozidla nasedly dvě ženy a vydaly se směrem na Volyni. Jízdu ukončila hlídka městské policie zastavením vozidla v ulici Volyňská. Následnou kontrolou strážníci zjistili, že řidička nevlastní oprávnění k řízení vozidel. Vzhledem k tomuto zjištění byla mladá řidička předána hlídce Obvodního oddělení Policie ČR.