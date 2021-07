Další zlodějíček, pomyslela si hlídka v úterý 1. června před polednem, když vyjížděla do marketu Terno na Volyňské k drobné krádeži. Myšlenku na místě strážníci přehodnotili. Přestupku se tady dopustil muž (87), který si uložil tři koláčky do tašky položené v nákupním košíku, aniž by si to uvědomil. Personálu i strážníkům se za svou roztěkanost omluvil a nákup doplatil.

Dárek pro děti

Bylo šest minut po osmé hodině večerní, když na služebně zadrnčel telefon a na opačné straně se ozvalo, že v jednom domě v Hrnčířské ulici je asi rvačka a že jsou u ní přítomné děti. Aktéři rozepře se prý předtím prali na zahradě a před zraky zvědavých očí se přemístili na chodbu domu. Co sice oči neviděly, to uši bohužel přeslechnout nemohly. Hlídka posléze zjistila, že nervy ruply partnerům, kteří se hádali. Žena strážníkům řekla, že už v domě bude klid, protože i s dětmi přespí u své maminky. Incident se odehrál na den dětí.

Únosce králíků

Aby si poškozený sám vypátral zloděje a předal ho spravedlnosti, to je vskutku husarský kousek. Do jedenácté hodiny noční scházelo deset minut, když stálista přijímal oznámení od muže, který v ulici U Svaté Markéty identifikoval zlodějíčka, jenž mu dle nasbíraných důkazů ukradl ze zahrady králíky a nářadí. Poznal ho podle fotografií, které pořídila fotopast umístěná na zahradě. Strážníci dostali k dispozici nejen popis hříšníka, ale i jeho příjmení. Strážník na stálé službě ho sledoval pomocí kamery a navigoval hlídku do ulice Kochana z Prachové, kam sledovaný mířil. Tam spadla klec. Pro únosce králíků si přijela státní policie. Tato událost se do statistik zapsala 1. června.

Kameny přivolával pomoc

V sobotu 5. června v osm hodin večer dostala městská policie hlášení, že v Mlýnské ulici leží na zemi asi opilý cizinec a hází do oken kamínky. Muž hlídce sdělil, že házel jen malé kamínky, aby okna nepoškodil. Chtěl na sebe takto upozornit a zavolat pomoc, protože si pravděpodobně zlomil nohu. Záchranka ho odvezla do nemocnice.

Počkal na lepší časy

V neděli 6. června před polednem prověřovali strážníci informaci, že na cyklostezce u řeky Volyňky leží nějaký muž. Zakládala se na pravdě. Hlídka tu našla známého bezdomovce. Byl opilý a slunečné počasí sílu alkoholu ještě umocnilo. Lékařské ošetření nechtěl. Sedl si na lavičku a řekl, že odtud odejde, až se mu udělá líp.

Díky za každé nové ráno

V pondělí 7. června krátce před osmou hodinou večerní se ke strážníkům dostala zpráva, že na trávě mezi parkovištěm a zimním stadionem leží nějaký muž. Ležel tam a hlídka z něj horkotěžko vydolovala jméno a kde bydlí. Byl opravdu hodně opilý. Nohy ho neunesly a v tomto stavu nebylo myslitelné, aby se došoural domů. Strážník proto požádal o lustraci kolegu ze státní policie. Díky tomu se zjistilo, že rodiče nešťastníka bydlí opodál. Hlídka je vyrozuměla a společně s tatínkem dopravila nemohoucího muže (43) domů. Otec s ním zůstal pro případ, že by bylo nutné volat záchranku.

Ubytoval se v naháňce

Strašpytel by se křižoval, jsou ovšem tací, kterým je jedno, kde najdou provizorní „postel“. Nevšední místo si k přespávání vybral muž bez domova. Svůj bivak si postupně zakládal za objektem jatek, kde je naháňka pro prasata. Zaměstnanci požádali v pondělí 7. června městskou policii, aby neobvyklé spací útočiště v noci zkontrolovala. Měla štěstí hned noční služba, která tu načapala 70letého muže z Příbramska. Strážníci mu nabídli možnost noclehárny v azylovém domě a upozornili ho, prozatím mírně, že musí toto místo opustit. Na svůj věk velmi vitální muž slíbil, že si ráno sbalí své „sakypaky“ a zmizí. Za rozbřesku už tu nebyl, ovšem věci tu nechal. Strážníci ho tu zase v noci našli. Tentokrát už museli být důraznější. Výtku si vzal senior k srdci a svůj „domeček“ si doopravdy odstěhoval.

Urážel prodavačky

Agresivní zákazník se ve čtvrtek 10. června odpoledne postaral o pozdvižení v marketu Coop ve Smetanově ulici. Podezíral prodavačky, že mu ukradly peníze, této své domněnky se nehodlal vzdát a právě to v něm nastartovalo vztek, který nedokázal kočírovat. Spor se záhy vyřešil. Sedmadvacetiletý muž si peníze odložil u regálu s bramborami. Naštěstí měl tolik soudnosti, že se všem omluvil.

Jednou je to nařízeno…

I když došlo už k poměrně rozsáhlému rozvolnění vládních pandemických opatření, sem tam strážníci některé prohřešky stále řeší. Například to bylo ve čtvrtek 10. června odpoledne. Volali z Kauflandu, že se po marketu pohybuje žena, která si odmítá nasadit stále ještě povinnou roušku. Třiačtyřicetiletou ženu z Volyně odchytla hlídka před prodejnou. Ze záznamů lze vydedukovat, že asi nebyla příliš mluvná. Ostraha marketu konstatovala, že bude její chování řešit s Policií ČR, které předá kamerový záznam.

Uvědomělý zlodějíček

Na každém šprochu pravdy trochu, říká se. A bývá to pravda. Ve čtvrtek 10. června po osmé hodině večerní volala na linku 156 žena, že její dcera viděla, jak za Palackého náměstím u nábřeží Otavy nějaký muž přelezl plot do zahrady. Prý tu vzal gril, podal ho přes plot paní, a s tou pak i s grilem odešel. Desetiletá dcerka jako bonus prokázala, že má policejní oko – muže detailně popsala. To byl začátek případu, který se v závěru stal kuriózním. Díky popisu nebylo těžké, aby stálista na kameře zjistil, že dotyčný se zrovna pohybuje po tržnici. Hlídka, když se k místu určení přiblížila, už věděla, že tohoto mistra grilování zná. Na přestupkovém poli má totiž dobře zaseto. Jeho odpověď na otázku, proč to udělal, dostala strážníky do kolen. Řekl, že si gril z cizí zahrady pouze vypůjčil, aby si jeho kamarádka mohla ugrilovat maso, a pak chtěl gril zase vrátit zpět.

Hlavně nenápadně

Pokutu za krádež udělili strážníci v pátek 11. června večer muži (37). Měl asi žízeň, protože na čerpací stanici u nádraží si tajně vzal dvě limonády za 70 korun. Alespoň si tedy myslel, že je nenápadný. Nebyl. Obsluha ho viděla.

Domácímu kutilovi plán nevyšel

Hlad má velké oči. Přesně dle tohoto rčení se v neděli 13. června večer choval muž (37) z Volyně v Lidlu. Nabral si zboží za 2357 korun a prošel s ním přes pokladnu. To byl také jeho poslední zkušební trik na prodavačky. Za kasou skončil. Strážníci ho svezli ke kolegům na státní policii, kteří se mu koukli na zoubek. Byl „čistý“, respektive v posledních třech letech nebyl za majetkovou trestnou činnost souzen. Zboží se vrátilo zpět do prodejny. Pokušitel ale s prázdnou neodešel. Odnášel si pečlivě vypsaný lístek na blokovou pokutu. Pokud někomu vrtá hlavou, co mohl za tak poměrně vysokou částku ukrást, můžeme zvědavost ukojit. Potřeboval sady nářadí a k tomu trička. Asi domácí kutil.

Pomoc staré paní

V pondělí 14. června ráno si stálista na kameře všiml, že v Bezděkovské ulici leží na zemi starší žena a tři lidé se jí tu snaží pomoci. Strážníci, kteří se na místo okamžitě vydali, vyčkali, až přijede záchranka a pomohli záchranářům uložit paní na nosítka. Třiaosmdesátiletá žena si pádem způsobila zranění na hlavě a na rukou.

Amok u kostela

Nekontrolovaný amok předvedl v pondělí 14. června večer muž (34). Francouzskou holí rozmlátil sklo nad dveřmi kostela Svaté Markéty. Toto vandalství a výtržnictví bude řešit přestupková komise městského úřadu.

Pes na silnici, to není dobré

V úterý 15. června v půl deváté ráno přijal dispečink oznámení, že na Volyňské nějaká řidička srazila psa, který pobíhal po silnici, a ten teď zraněný leží na vozovce. Mladá žena se zachovala férově, neujela. Na místě byl i majitel psa, který pomoc strážníků nepotřeboval. O svého psa se postaral sám.

Jaroslava Krejčová

tisková mluvčí MP Strakonice