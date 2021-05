Nevítězí, přesto štěstí pokouší

Někteří jedinci mají zálibu, která není zrovna v souladu se zákonem. Zkoušejí ostražitost ochranek v marketech. A to i přesto, že z duelu kdo z koho většinou nevycházejí vítězně. Během uplynulých dnů se hned dva zlodějíčci přesvědčili, že v Bille v ulici Na Ohradě je personál vždy ve střehu. Ve čtvrtek 8. dubna zůstal černý Petr v ruce ženě (64), která chtěla přes pokladnu propašovat víno a sekt za celkovou cenu 249 korun. V neděli 18. dubna se o totéž pokusil muž (34). To byl jiný expert - vybral si drahou kořalku, jednu lahev za bezmála pět stovek. U státní policie bylo zjištěno, že ani žena ani muž nebyli za majetkovou trestnou činnost v posledních třech letech odsouzeni. Od strážníků vyfasovali velmi tučné pokuty.

Muž byl mrtvý

Když se lidé stěhovali do nových paneláků, časem poznali sousedy a věděli, kdo na jakém patře bydlí. Aktuálně je fenoménem asi každého panelového domu, že původních obyvatel zbylo pár a nové osazenstvo nemá potřebu se družit. Takže výsledkem je, že se v baráku vzájemně zná málokdo. Je moc fajn, když pak v případě nouze narazíte na člověka, který se vyzná a není mu chod domu lhostejný. Jako v pátek 9. dubna na Sídlišti 1. máje. Na linku 156 volal domovník, že už několik dní neviděl vycházet z bytu svého souseda a obává se, že se mu něco stalo. Hlídce poskytl telefonní kontakty na starého pána i na jeho syna. Telefon seniora byl nedostupný, telefonát za jeho syna kvůli handicapu vyřizovala ošetřovatelka. Souběžně se zjišťovalo, zda není muž hospitalizován ve strakonické či písecké nemocnici a podobně. Strážníci přivolali na místo kolegy ze státní policie. Případ si převzali. Starý pán byl v bytě nalezen mrtvý.

Pomoc handicapovanému cyklistovi

V neděli 11. dubna v podvečer zaznamenal dispečink prosbu z cyklostezky z Hajské. Volal muž, že tu potkal handicapovaného pána, kterému se rozbilo jeho speciálně upravené kolo a potřebuje imbus klíč. Hlídka nejprve zajela ke kolegovi pro nářadí a poté vyrazila na místo určení. Strážníci pomohli speciální bicykl spravit a cyklista mohl pokračovat domů do Písku.

Stará paní ležela na zemi

V pondělí 12. dubna v poledne požádala o pomoc žena, která rozváží lidem obědy. Uvedla, že jedna z jejích klientek z ulice Pohraniční stráže neotvírá, ale skrze dveře zaslechla, že snad stará paní upadla a nemůže vstát. Stálista vyrozuměl také hasiče a záchranku. Ta pětaosmdesátiletou paní, která skutečně ležela doma na zemi, odvezla do nemocnice. Protože hasiči museli vypreparovat celý zámek, neboť byl bezpečnostní, přijel na místo zámečník, aby instaloval nový. Strážníci pak byt zapečetili a nové klíče odvezli do nemocnice, kde je sestřička proti podpisu uložila k osobním věcem pacientky.

Nevšední grilovačka

Ve čtvrtek 15. dubna v půl šesté odpoledne zamířili strážníci na žádost záchranné služby do Povážské ulice. Jejich úkolem bylo odchytit psa, který byl také účastníkem případu. Záchranáři zde zasahovali u manželského páru, který po grilovačce uklidil ještě doutnající gril do bytu a v bytě se začal hromadit kysličník. Hasiči změřili hladinu této škodlivé látky, ta se stabilizovala po důkladném vyvětrání. Sanitka odvezla do nemocnice pouze ženu, muž byl v pořádku a o psa, kvůli němuž hlídka městské policie vyjela, se postaral sám.

Kolaps na ulici

Další asistenci záchranářům si strážníci zapsali v pátek 16. dubna dopoledne. Tentokrát se jednalo o pomoc v Husově ulici, kde zkolaboval muž. Podle lékaře prodělal pravděpodobně mozkovou příhodu. Bylo nutné zajistit jeho kolo, aby ho nikdo neukradl. Hlídka odvezla kolo do místa bydliště, kde ho předala manželce.

Novorozeně a rozhádaní rodiče

V pátek 16. dubna krátce před polednem vyděsil jednu ženu pohled na hádající se dvojici u kostela svaté Markéty. Popsala, že partneři na sebe strašně křičí a chvílemi to vypadá, že si vjedou do vlasů. S sebou mají kočárek s malým dítětem. Incident na ulici zaujal asi i jiné kolemjdoucí, protože se na místě sešla hlídka jak městské, tak státní policie. Událost řešili kolegové z PČR.

Pes svědkem zatýkání svého pána

Krátce po poledni v pátek 16. dubna zatýkala strakonická kriminálka jednoho muže v Mlýnské ulici. K zákroku byla povolána i hlídka městské policie, protože muž, kterého si kriminalisté odváželi, měl doma psa. Strážníci pejska naložili do služebního auta a odvezli do psího útulku. Pracovníky útulku informovali, z jakého důvodu je nutné psovi poskytnout azyl.

Chtěl skončit se životem

Nervy na pochodu, obavy, co bude, možná stres ze současné doby. To vše se asi mísilo v myšlenkách muže, který v pátek 16. dubna odpoledne nahlásil na státní policii, že má problém s penězi, ubytováním a chce se zabít. Protože obvodní oddělení mělo své hlídky v terénu, jeli na ubytovnu strážníci. Komunikovali s ním skoro půl hodiny, poté si událost převzala státní policie.

Trefa a expres doručení

Není nad to pamatovat si obličeje. V neděli 18. dubna po osmé hodině večer přišla hlídce povědomá jedna žena, kterou potkali Na Dubovci. Jednak ji znali z předešlých let, protože v záznamech městské policie za přestupky několikrát figuruje, jednak věděli, že je po ní sháňka na Policii ČR. Byl na ni totiž vydán příkaz k zatčení. Třicetiletou ženu dodali strážníci na policii expres.

Jaroslava Krejčová, tisková mluvčí MP Strakonice