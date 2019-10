"Hlídka, která za ním přijela, mu nejdříve chtěla zavolat lékaře, aby ho ošetřil, to však oznamovatel odmítl. Následně začal strážníkům vyhrožovat. Když se prý nebude jeho případem nikdo zabývat, zavolá bratrovi do Prahy, který má kamarády policisty a bude zle," řekla tisková mluvčí městské policie Jaroslava Krejčová.Tím ale neskončil. Také prý všechno oznámí na ambasádu.

Hlídka posadila muže do auta a odvezla ho zpět do baru. Tady se ovšem ochranka i obsluhující personál podivily – podle nich tady k žádnému napadení nedošlo. To už k baru přijela i druhá hlídka městské policie a také hlídka Policie ČR. V mezidobí se policisté dozvěděli od přítomných žen, že je tento muž slovně obtěžoval. Nakonec vyšlo najevo, že dotyčný byl napaden v jiném baru, který je opodál.