"O pomoc volala devadesátiletá žena, vůči níž prý vede sousedka nenávistné tahy. Uvedla, že na ni stále číhá, řve, napadá ji a vyhrožuje jí a že už dlouho tento nápor psychicky nevydrží," uvedla tisková mluvčí MP Strakonice Jaroslava Krejšová.

Stav seniorky v inkriminovaný čas nebyl podle ní vůbec dobrý. Strážníci museli starou ženu nejdříve zklidnit, třásla se a překotně dýchala. Pak si vyslechli podrobnosti letité šikany ze strany sousedky (48). Mladší žena ji prý tituluje „ty stará…“ nebo k oslovení používá zásadně názvy z řádů fauny. Napadá i její děti. Už před rokem stanuly obě před přestupkovou komisí. Onoho 16. června jí sousedka řekla, že jí vypálí byt. Když se hlídce podařilo uvést starou ženu trochu do pohody, šla si promluvit s protistranou.

Sousedčina slovní kanonáda byla tak silná, že jakékoliv domluvy a argumentace se míjely účinkem. To, že se seniorka bojí, okomentovala slovy, že právě ta do stejného stavu přivedla její maminku, která zemřela. Když prý starou sousedku vidí, zčervenají jí oči a stříká krev z žil. Strážníci se jí snažili vysvětlit, že napadáním se stejně nic nevyřeší. „Oni napadat mohou a my ne?“ zněla odpověď ženy s rudým viděním s dovětkem, že s tím přestane jedině v případě, že jí navlečou svěrací kazajku, protože když svou sousedku potká, vyletí jí adrenalin, protože dotyčná je „babizna zlá“.

Veškeré nasbírané informace nasvědčovaly tomu, že se jedná o trestný čin nebezpečného vyhrožování. Toto podezření bylo předáno Policii ČR.