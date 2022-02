Jsou schopni do polozapuštěných kontejnerů přímo vlézt. Nejenže poškozují majetek města, ale svým nepřizpůsobivým chováním mohou nahrát na neštěstí. "Bavíme se konkrétně o polozapuštěných kontejnerech v Tržní ulici, kde v neděli 13. února po poledni nějací pacholci provedli přesně to, co je výše popsáno. Aby se dostali dovnitř, odmontovali poklop, ale zpět ho už nepřidělali. To samé se stalo o pár dnů později i v Mírové ulici. Nedej bože se pak může stát, že do kontejneru spadne zvědavé dítě," říká tisková mluvčí městské policie Jaroslava Krejčová.