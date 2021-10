Jak již Deník informoval, ve čtvrtek předminulý týden našli policisté a zdravotníci jedenadvacetiletou dívku utopenou ve vaně. Mělo to vypadat jako sebevražda, ale policisté poznali, že věc se má jinak. Poté zadrželi a obvinili z vraždy dívky jejího partnera, šestatřicetiletého muže. K činu ho údajně dohnala hádka s dívkou týkající se možné nevěry.

Na místě tragédie, kolem budovy pošty, je klid, v úterý dopoledne v mrazivém chladnu nikde kolem ani živáčka. Zvenku nic nenasvědčovalo tomu, že by se zde odehrálo něco mimořádného. V přízemí je dál v provozu tamní pobočka České pošty, v bytě v patře nad poštou je prázdno.

Ve čtvrtek večer to tu ale vypadalo jinak. „Oba mladé lidi jsme znali,“ vyprávěla paní Marie ze sousedního domu. „Ona byla tichounká, fajn dívka. On na mě působil jako příjemný mladý pán. Oba pracovali v kasinu. Měli pejska, chodili ho venčit. Já také chodím se psy, takže jsme se potkávali a bavili spolu naprosto v pohodě.“

Když se paní Marie s manželem dozvěděli, co se v sousedství stalo, naprosto je to šokovalo. „Po půl osmé večer sem začaly přijíždět blikající sanitky a policajti se zapnutými majáčky. Pochopitelně jsme si říkali, co se děje? Koukala jsem z okna, viděla jsem, že sanita zastavila u pošty. Až pak se obcí rozšířilo, že dívku měl zabít její partner. To je hrozné. V životě bych to do něj neřekla. Někdo sice říká, že měl zlé oči, ale na mě tak nepůsobil. Byl šikovný. Je to strašný,“ povzdechla si.

Říká se, že se dívka se svým partnerem chtěla rozejít. „Nevím, pokud ano, tak ji měl poslat pryč, vždyť tady je holek. Asi to neunesl,“ zamýšlela se sousedka. „Prý volal bráchovi, že to skončí, že udělal něco hroznýho. Údajně se pořezal, ale přežil to. Je mi jich líto, chodili spolu ven a pořád se k sobě zamilovaně měli. Tak jsme si mysleli, že je to mezi nimi dobré, a najednou takováhle věc.“

Spekuluje se také, že dívka byla těhotná. Jejich byt je teď zapečetěný. „Večer tady chodím se psy a pořád mám tendenci koukat jim do okna. Bohužel, je tam tma… Mladí lidé - a jejich život je zmarněný. Je to strašný,“ nemůže tomu pořád uvěřit paní Marie.