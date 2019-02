Jižní Čechy - Smůlu na nezvané a nevítané hosty letos měly už desítky majitelů rekreačních chat a chalup na jihu Čech. Od začátku ledna do konce února zloději v kraji navštívili nejméně 43 objektů a zanechali po sobě statisícové škody. Za celý loňský rok to bylo 344 případů s hmotnou škodou za zhruba 5,9 milionu korun, což vydalo na pomyslné druhé místo v republice.

Kontroly chat a chalup během zimy provádějí policisté, všechny rekreační oblasti ale uhlídat nemohou. | Foto: Deník

První skončili s velkou převahou Středočeši, kde policisté řešili 1037 skutků se ztrátami za bezmála 25,3 milionu korun. Nejméně problémů naopak měli chataři v Karlovarském kraji, kde zloději navštívili 114 objektů a zanechali po sobě škodu za zhruba 1,5 milionu korun.



Jedním z aktuálních jihočeských případů s vyšší škodou se od minulého týdne zabývají třeba policisté z obvodního oddělení v Blatné. Policejní mluvčí Jaromíra Nováková popsala, že dějištěm se stal bývalý firemní rekreační areál u rybníka Milavy nedaleko obce Velká Turná. V přesně nezjištěné době mezi 10. říjnem do 11. březnem odsud zloděj či zloději odvezl(i) věci za 75 tisíc korun. Lup nejspíš obratem skončil ve sběrně druhotných surovin.

Na co si dát pozor– Objekt si zabezpečte certifikovanými zábrannými prostředky (bezpečnostní zámkový systém, odolné dveře, mříže, uzamykatelné okenice).



– Věnujte pozornost zejména stavebním otvorům (vstupní dveře, okna, verandy).



– Objekt mějte správně pojištěný nejen proti krádeži, ale i proti požáru.



– Před neznámými lidmi se nechlubte majetkem, který máte v chatě uložený.



– Pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných věcí a poznamenejte si výrobní čísla elektrických přístrojů.



– Při podezření na vloupání do objektu nevstupujte a neuklízejte, věc oznamte policii.



Zdroj: Policie ČR

„Neznámý pachatel vnikl do areálu, kde po překonání zámku otevřel dílnu. Z té odcizil 800 metrů přívodního kabele ke studnám v hodnotě 40 tisíc korun. Další kroky pachatele vedly do jídelny, kterou prohledal a odcizil ohřívací vanu. Z venkovní umývárny pak vzal pět plechových žlabů," popsala mluvčí Jaromíra Nováková. Právě konec zimy a počátek jara je obdobím, kdy policisté zpravidla přijímají největší počet oznámení o vloupání do chat v průběhu celého roku. Důvodů může být hned několik.



Opuštěné chaty v zimě slouží pochybným existencím jako snadno dostupné provizorní obydlí. Zejména ty, ke kterým se dá dobře zajet autem. S tím jdou ruku v ruce také krádeže vybavení. Zloději s sebou při odchodu nejčastěji berou potraviny, nářadí či elektrické kabely. Poškození majitelé na to často přicházejí až s dlouhým časovým odstupem, který pak policistům znesnadňuje pátrání.



Michael Neuwirth, ředitel odboru pojištění majetku a odpovědnosti ČSOB Pojišťovny řekl, že ze statistik společnosti vyplývá, že přes zimu je více než dvakrát větší pravděpodobnost, že dojde ke vloupání než v průběhu letních měsíců. „Často se přitom stává, že tyto škody zjistí majitelé rekreačních nemovitostí až s několikaměsíčním zpožděním, kdy se po zimním odpočinku opět poprvé vypraví na svou oblíbenou chatu nebo chalupu," dodal Michael Neuwirth.



Přestože rekreační oblasti i přes zimu pravidelně prověřují policisté, není v jejich silách ohlídat vše. Hlavní břímě zodpovědnosti proto zůstává na samotných majitelích. Ti mají několik možností, jak zamezit nebo zmírnit případné dopady návštěvy zlodějů. Patří mezi ně třeba pojištění objektu proti krádeži a vandalismu. To sice nezabrání vzniku škody, ale pomůže alespoň finančně. „Důležité je, aby se pojištění vztahovalo také na škody, které pachatel způsobí při vloupání rozbitím oken, poškozením okenic nebo dveří. Pojištění chaty nebo chalupy se obvykle vztahuje pouze na hlavní nemovitost. Pokud k ní patří i nějaké vedlejší stavby, jako například oplocení, studna, samostatná garáž, bazén nebo čistička odpadních vod, je nutné je připojistit," upozorňuje Michael Neuwirth z ČSOB Pojišťovny a dodává, že pojištění chat lze obvykle sjednat proti stejným rizikům jako u rodinných domů.



Každá chata nebo chalupa by podle něj určitě měla mít pojištění proti požáru a výbuchu, případně proti krupobití, vichřici a nadměrné tíze sněhu nebo námrazy. Pokud se objekt nachází u lesa nebo v lese, mělo by se pojištění vztahovat i na škody způsobené pádem stromů.