Policisté z obvodního oddělení ve Vodňanech pátrají po neznámém pachateli, který se v noci ze 6. na 7. listopadu dopustil trestného činu krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Hrabal

Nezjištěným způsobem totiž otevřel dveře do garáže u jednoho domu v obci Libějovice. Následně těmito dveřmi vnikl do garáže a následně i do chodby rodinného domu. Zde odcizil ze zavěšené bundy peněženku. V ní měl poškozený muž peněžní hotovost, osobní doklady a platební kartu. Způsobil mu tak škodu za 1 300 korun. Policisté se případem intenzivně zabývají.