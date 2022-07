Podle policejní mluvčí Jaromíry Novákové řidička (42 let) vozidla Škoda Fabia jedoucí ve směru od Vacova do Čestic nezvládla řízení, nedobrzdila a zezadu narazila do před ní jedoucího automobilu Renault Megane Scenic, ve kterém cestovala žena se třemi dětmi.