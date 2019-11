Policejní hlídka Obvodního oddělení Vodňany po příjezdu na místo zjistila, že před hospodou fyzicky napadl muž (38) druhého o čtyři roky staršího muže. Způsobil mu poranění, které si vyžádalo převoz do nemocnice k dalšímu vyšetření. Případem výtržnictví, ve kterém sehrál svoji roli i alkohol, se vodňanští policisté i nadále zabývají.

Přibližně o tři hodiny později vodňanští policisté prováděli hlídkovou činnost v obci Cehnice z důvodu pohybu většího počtu osob souvisejícího s pořádáním diskotéky. Před diskotékou policisté začali řešit incident, rozpor mezi dvěma muži ve věku 20 a 23 let. "Během řešení přestupku policisty začal jeden z těchto mužů slovně napadat, kdy hlídce vulgárně nadával a vyhrožoval. Muž byl za použití donucovacích prostředků zadržen a převezen do policejní cely," uvedla tisková mluvčí PČR Strakonice Jaromíra Nováková. Při zadržení muž kladl aktivní odpor a pokusil se napadnout jednoho ze zasahujících policistů. Na místě zasahovala i policejní hlídka z Obvodního oddělení Radomyšl. Muž (20 let) je nyní podezřelý z přečinu výtržnictví.